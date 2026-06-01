MAI anunță proiecte de aproape un miliard de euro prin programul SAFE. Investiții majore în siguranță, intervenție și infrastructură critică

Sursă: realitatea.net

Ministerul Afacerilor Interne a publicat lista proiectelor contractate prin programul european SAFE – Security Action for Europe, cu o valoare totală de aproape un miliard de euro, bani destinați creșterii capacității operaționale a structurilor MAI. Potrivit datelor oficiale, contractele au fost încheiate până la 30 mai și fac parte din Planul Național de Investiții aprobat de Comisia Europeană.

Proiectele acoperă domenii critice pentru siguranța națională: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică. Printre achizițiile deja contractate se numără centre mobile de comandă, ambarcațiuni pentru patrulare, autospeciale blindate, ambulanțe pentru pacienți înalt contagioși și vehicule pentru transportul victimelor multiple.

Cel mai mare proiect, în valoare de 431,8 milioane de euro, vizează managementul victimelor multiple și protecția CBRNe , urmat de programul pentru evacuare în masă, evaluat la 292,8 milioane de euro.

România beneficiază, în total, de una dintre cele mai mari alocări SAFE din UE, în contextul în care programul european pune la dispoziție finanțări masive pentru apărare, infrastructură strategică și protecția populației.

Prin aceste investiții, MAI urmărește modernizarea rapidă a capacităților de intervenție și creșterea rezilienței naționale în fața riscurilor majore – de la dezastre naturale și incidente CBRNe, până la situații de criză care necesită evacuări în masă sau intervenții aeriene și navale.