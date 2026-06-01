Alimente care contribuie la sănătatea oaselor și a articulațiilor. Nutrienții care nu trebuie să lipsească din dietă

Menținerea sănătății oaselor și articulațiilor depinde în mare măsură de alimentație. O dietă echilibrată, bogată în vitamine și minerale esențiale, poate contribui la păstrarea densității osoase, la susținerea mobilității și la reducerea riscului de afecțiuni asociate înaintării în vârstă.

Printre cei mai importanți nutrienți pentru sistemul osos se numără calciul, vitamina D, vitamina K, magneziul, vitamina C și acizii grași Omega-3. În anumite situații, medicul poate recomanda și suplimente alimentare pentru completarea necesarului zilnic.

Lactatele, principala sursă de calciu

Laptele, iaurtul și brânzeturile sunt recunoscute pentru conținutul ridicat de calciu, mineral esențial pentru dezvoltarea și menținerea oaselor puternice. Unele produse lactate sunt îmbogățite și cu vitamina D, care favorizează absorbția calciului în organism.

Persoanele cu intoleranță la lactoză pot opta pentru variante fără lactoză, iar în cazul brânzeturilor este recomandată alegerea sortimentelor cu un conținut redus de sare.

Fructele și legumele, aliați pentru sistemul osos

O alimentație variată trebuie să includă zilnic fructe și legume proaspete, care furnizează vitamine și minerale importante pentru sănătatea oaselor.

Portocalele, kiwi și merele sunt surse bune de vitamina C, necesară pentru producerea colagenului, componentă esențială a cartilajelor și țesuturilor conjunctive.

În același timp, spanacul, broccoli și varza conțin vitamina K și magneziu, nutrienți implicați în menținerea rezistenței osoase.

Peștele gras, sursă de vitamina D și Omega-3

Somonul, macroul, heringul, sardinele, păstrăvul și tonul furnizează vitamina D, necesară absorbției calciului și fosforului.

În plus, acești pești sunt bogați în acizi grași Omega-3, cunoscuți pentru efectele lor antiinflamatoare. Specialiștii consideră că un consum regulat de pește gras poate contribui la menținerea sănătății articulațiilor și la reducerea rigidității sau a disconfortului asociat unor afecțiuni inflamatorii.

Nucile și semințele completează aportul de minerale

Migdalele, fisticul, semințele de susan și cele de floarea-soarelui conțin calciu, magneziu și grăsimi sănătoase, nutrienți importanți pentru sistemul osos.

Acestea pot fi consumate ca gustare sau adăugate în salate, cereale și iaurturi pentru un plus de valoare nutritivă.

Supa de oase și sănătatea articulațiilor

Supa de oase este apreciată pentru conținutul de colagen și gelatină, substanțe care contribuie la menținerea sănătății cartilajelor și a articulațiilor.

Consumul regulat poate susține mobilitatea și poate fi benefic pentru persoanele care se confruntă cu rigiditate sau disconfort articular.

Nutrienții esențiali pentru oase puternice

Calciul

Este principalul mineral care intră în structura oaselor și a dinților. Împreună cu fosforul, contribuie la rezistența și densitatea osoasă.

Vitamina D

Ajută organismul să absoarbă eficient calciul și fosforul, fiind esențială pentru dezvoltarea și menținerea unui sistem osos sănătos.

Vitamina K

Participă la formarea osteocalcinei, o proteină importantă pentru fixarea calciului în țesutul osos și pentru menținerea densității osoase.

Magneziul

Susține procesele implicate în remodelarea osoasă și contribuie la absorbția vitaminei D. De asemenea, joacă un rol important în menținerea rezistenței scheletului.

Vitamina C

Este necesară pentru sinteza colagenului, componentă esențială a oaselor, cartilajelor și țesuturilor conjunctive.

Acizii grași Omega-3

Au proprietăți antiinflamatoare și pot contribui la susținerea proceselor implicate în formarea și menținerea țesutului osos.

Ce alimente și obiceiuri pot afecta sănătatea oaselor

Pe lângă alimentele benefice, există și factori care pot favoriza pierderea densității osoase.

Excesul de sare

Un consum ridicat de sodiu poate determina eliminarea unei cantități mai mari de calciu prin urină. Produsele fast-food, mezelurile și gustările sărate se numără printre principalele surse de sodiu.

Consumul excesiv de cofeină

În cantități mari, cofeina poate influența absorbția și retenția calciului, afectând sănătatea sistemului osos pe termen lung.

Alcoolul

Consumul excesiv și constant de alcool poate reduce absorbția calciului și poate perturba echilibrul hormonal implicat în metabolismul osos. În timp, acest lucru poate crește riscul de osteoporoză și fracturi.

O dietă echilibrată, combinată cu activitate fizică regulată și un stil de viață săntos, reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de protejare a oaselor și articulațiilor pe termen lung.

Realitatea.NET | Dieta care ar putea încetini îmbătrânirea în doar patru săptămâni. Descoperirea cercetătorilor australieni