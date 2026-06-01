Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Ursoaică cu doi pui, semnalată pe o stradă din Vulcan. Autoritățile au emis RO-Alert
1 iun. 2026, 13:57
Urși/ Arhivă foto
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net
Locuitorii din municipiul Vulcan au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert după ce o ursoaică însoțită de doi pui a fost observată luni pe o stradă din municipiu. Autoritățile le recomandă oamenilor să evite zona și să respecte măsurile de siguranță.
"A fost semnalată prezenţa unei ursoaice cu doi pui, în localitatea Vulcan, strada Paroşeni", anunţă, luni, ISU Hunedoara.
Sursa citată a precizat că, pentru avertizarea populaţiei, a fost emis mesaj RO-Alert.
În tot mai multe localităţi din ţară prezenţa urşilor este aproape zilnică, fiind constant transmise mesaje de avertizare pentru populaţie.
Citește și:
- 15:01 - Accident cu 4 mașini și 15 persoane implicate pe DN1, între Bradu și Sibiu. A fost activat Planul Roșu
- 14:57 - Înghețată bio, un deliciu de sezon. Este sănătoasă și ideală pentru copii
- 14:55 - Bani înapoi dacă ești blocat pe autostradă! Regula radicală din Europa și condiția obligatorie
- 14:44 - Zonă rezidențială din Odesa, lovită de drone rusești în miez de noapte. Cel puțin trei persoane au fost ucise
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News