Accident tragic pe Autostrada A1, în județul Sibiu. O femeie a murit după ce TIR-ul pe care îl conducea a intrat într-un parapet

Sursă: Realitatea.Net

Un accident rutier grav a avut loc luni pe Autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș–Sibiu, în zona localității Săliște, din județul Sibiu. O femeie în vârstă de 41 de ani și-a pierdut viața după ce TIR-ul încărcat cu carne pe care îl conducea a intrat în parapetul metalic de pe marginea carosabilului.

”Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva au intervenit la un eveniment rutier produs pe A1, km 268 + 700 m, pe sensul de mers Sebeş - Sibiu, în dreptul localităţii Sălişte. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea un ansamblu rutier TIR pe A1, având direcţia de deplasare Sebeş - Sibiu, la km 268 + 700 m, în dreptul localităţii Sălişte, o femeie în vârstă de 41 de ani, din judeţul Bihor, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcţiei de mers şi ar fi intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe marginea drumului”, a anunțat IPJ Sibiu.

Potrivit rerpezentanților instituției, autocamionul era încărcat cu carne.

”Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic pe A1, pe sensul Sălişte-Sibiu, unde un camion frigorific ar fi pierdut direcţia de mers şi s-a oprit în parapet. La sosirea echipajelor SAJ şi ISU, şoferiţa de 41 de ani se afla în stop cardio-respirator şi în consecinţă s-au început manevrele de resuscitare care au continuat aproape 50 de minute, dar, din păcate, fără succes”, au transmis oficialii SAJ Sibiu.

Medicul SAJ a declarat decesul victimei, iar Poliţia a deschis un dosar de cercetare penală și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei producerii incidentului.

Oamenii legii nu exclud varianta ca femeia să fii intrat în stop cardio- respirator în timp ce conducea.