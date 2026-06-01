Operațiune dificilă de salvare în Laos: căutările continuă pentru doi bărbați dispăruți într-o peșteră inundată

Echipele de intervenție care îi caută pe cei doi bărbați dispăruți într-o peșteră din Laos încearcă să identifice o nouă cale de acces către galeriile subterane, după ce ploile abundente au îngreunat semnificativ operațiunile de salvare, informează AFP.

În ultimele zile, salvatorii au reușit să scoată la suprafață cinci persoane care rămăseseră blocate timp de aproximativ o săptămână la aproape 300 de metri adâncime, într-o peșteră situată în provincia Xaysomboun, din centrul țării.

Unul dintre bărbați a fost evacuat vineri, iar alți patru au reușit să iasă sâmbătă pe propriile picioare, fiind ghidați de echipele de salvare. În tot acest timp, intervenția a fost susținută prin transportul de alimente și medicamente către persoanele captive și prin pomparea continuă a apei din interiorul peșterii.

Supraviețuitorii au intrat în peșteră pentru a căuta hrană și aur

Într-o înregistrare video difuzată luni de presa de stat din Laos, unul dintre supraviețuitori, identificat drept Laen, a povestit că grupul a intrat în peșteră pentru a vâna lilieci, o sursă de hrană pentru localnici.

Ulterior, aceștia au încercat să caute aur în vechile galerii miniere aflate în interiorul peșterii.

„Am plecat să găsim ceva de mâncare și ne-am gândit că, dacă am putea câștiga și niște bani, ar fi și mai bine. Așa trăim în satul nostru. Însă a început să plouă, iar peștera s-a inundat”, a relatat acesta.

Potrivit informațiilor furnizate de salvatori, cei doi bărbați care sunt în continuare dați dispăruți s-ar fi deplasat și mai adânc în sistemul de galerii.

Salvatorii caută o intrare alternativă

Condițiile din interiorul peșterii s-au deteriorat din nou în urma precipitațiilor recente, iar unele pasaje au devenit extrem de periculoase.

Scafandrul malaezian Lee Kian Lie a declarat pentru AFP că o echipă continuă să exploreze galeriile și să degajeze zonele blocate după ce apa a inundat din nou anumite sectoare ale peșterii.

În paralel, o altă echipă investighează posibilitatea existenței unei intrări alternative pe versantul opus al muntelui, care ar putea permite accesul către zona unde se presupune că s-au refugiat cei doi dispăruți.

Ploile complică operațiunile

Scafandrul finlandez Mikko Paasi a explicat pe rețelele sociale că unele galerii au devenit instabile din cauza ploilor, motiv pentru care atenția salvatorilor s-a mutat asupra unor trasee aflate deasupra peșterii, considerate mai promițătoare.

În același timp, echipele de intervenție utilizează tehnologii de scanare și radare pentru a identifica eventuale cavități sau pasaje care ar putea conduce către persoanele dispărute.

Semnale încurajatoare din subteran

Există și motive de optimism. Salvatorul thailandez Kengkard Bonggawong a precizat că sunt folosite inclusiv radare satelitare pentru localizarea galeriilor ascunse.

Mai mult, un alt membru al echipelor de intervenție, Manat Artmongkron, a anunțat că salvatorii care au coborât aproximativ 70 de metri în adâncime au auzit ceea ce par a fi lovituri provenind dintr-o galerie subterană.

Acesta a descris descoperirea drept „o veste bună”, care ar putea indica faptul că cei doi bărbați sunt încă în viață și încearcă să semnaleze locul în care se află.

Operațiunea de căutare continuă în condiții dificile, iar salvatorii speră că noile puncte de acces și semnalele detectate vor conduce la găsirea celor doi dispăruți.