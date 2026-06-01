Incident șocant în județul Brăila. Un bărbat a fost atacat în plină stradă de un individ înarmat cu un cuțit

Sursă: Realitatea.Net

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru vătămare corporală și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a înjunghiat un bărbat de 24 de ani pe o stradă din județul Brăila. În urma atacului, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

"La data de 31 mai a.c., în jurul orei 18:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila - Secţia 2 de Poliţie Rurală Brăila au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat de 24 de ani din localitatea Chiscani ar fi fost agresat fizic. În urma cercetărilor, a reieşit faptul că bărbatul ar fi fost agresat la nivelul braţului, cu un obiect tăietor-înţepător, de un tânăr de 22 de ani din municipiu, în timp ce se afla pe o stradă din localitatea Chiscani", a anunțat, luni, IPJ Brăila.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj SAJ, care i-a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate, ulterior bărbatul fiind transportat la spital.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 2 de Poliţie Rurală Brăila, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, au dispus luni reţinerea tânărului de 22 de ani, care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Persoana cercetată va fi prezentată instanţei în vederea luării unei măsuri preventive superioare.