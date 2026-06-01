UDMR nu mai vrea la guvernare alături de PSD. Ce condiții pune pentru a vota un eventual Cabinetul Tomac (SURSE)

Răsturnare de situație în culisele negocierilor pentru formarea noului Executiv. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a decis să blocheze definitiv orice punte de dialog cu Partidul Social Democrat (PSD), refuzând să mai intre la guvernare în vreo formulă alături de social-democrați, au declarat surse politice.

Potrivit acelorași surse, liderii UDMR și-au reconfigurat strategia și sunt dispuși să susțină un guvern de dreapta condus de Eugen Tomac, însă doar în baza unor condiții economice și administrative stricte, ce vizează stabilitatea macroeconomică a României și angajamentele internaționale ale țării.

„Liniile roșii” ale UDMR pentru susținerea Guvernului Tomac

Pentru a acorda voturile în Parlament noului Cabinet propus, UDMR nu solicită în prima fază funcții sau ministere, ci impune trei priorități legislative și executive absolute, considerate „linii roșii” la negocieri:

Îndeplinirea jaloanelor din PNRR: Uniunea cere garanții ferme că viitorul executiv nu va periclita fondurile europene și va adopta rapid reformele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Accelerarea aderării la OECD: Integrarea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este privită de UDMR ca un proiect de țară major, ce trebuie tratat ca prioritate zero.

Configurarea bugetului de stat: UDMR solicită o predictibilitate clară privind bugetul pentru anul viitor, cu accent pe investițiile locale și pe descentralizarea financiară, refuzând experimentele fiscale.

Prin această mutare, UDMR încearcă să izoleze PSD pe scena politică și să devină, din nou, „pivotul” în jurul căruia se poate construi o majoritate parlamentară stabilă.

UDMR – „Arbitrul” neschimbat al guvernelor din România (1990-2026)

Istoria politică postdecembristă a României demonstrează că Uniunea Democrată Maghiară din România a deținut aproape constant rolul de „kingmaker” (creator de regi). Datorită unui electorat extrem de stabil, care i-a garantat mereu o prezență constantă în Parlament (în jur de 5-7%), UDMR a fost partenerul ideal de coaliție atât pentru partidele de stânga, cât și pentru cele de dreapta.

Anii '90: De la izolare la prima intrare la putere

1990–1996: În primii ani ai democrației, sub regimul condus de Ion Iliescu și FDSN/PDSR, UDMR a activat strict în opoziție, fiind privită cu reticență de clasa politică de la București pe fondul tensiunilor interetnice.

1996–2000 (Guvernările CDR): Momentul de cotitură are loc în 1996. UDMR intră pentru prima dată oficial la guvernare alături de Convenția Democrată Română (CDR) și USD, în cabinetele conduse de Victor Ciorbea, Radu Vasile și Mugur Isărescu. Uniunea primește primele portofolii ministeriale (Sănătate, Minorități).

Deceniul stabilității și sprijinul parlamentar

2000–2004 (Sprijin pentru Guvernul Năstase): Deși nu a avut miniștri, UDMR a semnat protocoale anuale de susținere parlamentară a guvernului minoritar PSD condus de Adrian Năstase, obținând în schimb legi importante pentru comunitatea maghiară, precum Legea administrației publice (folosirea limbii materne în instituții).

2004–2008 (Alianța D.A. și Guvernul Tăriceanu): UDMR revine la guvernare în Cabinetul Călin Popescu-Tăriceanu, inițial alături de PNL și PD. Chiar și după ce PD a fost eliminat de la putere, Uniunea a rămas la guvernare alături de PNL până la finalul mandatului.

Flexibilitate maximă: Între Băsescu, Ponta și Dragnea

2009–2012 (Alianța cu PDL): Uniunea intră la guvernare alături de PDL-ul condus de Emil Boc și susținut de Traian Băsescu, gestionând ministere grele (Mediu, Cultură, Sănătate) într-o perioadă marcată de măsuri dure de austeritate.

2014 (Guvernul Ponta III): Schimbând rapid tabăra, UDMR intră pentru câteva luni în guvernul controlat de PSD și condus de Victor Ponta, părăsind ulterior Executivul înaintea alegerilor prezidențiale.

2016–2019 (Parteneriatul din umbră cu PSD): În perioada în care PSD a fost condus de Liviu Dragnea, UDMR a oferit un sprijin parlamentar strategic guvernelor Grindeanu, Tudose și Dăncilă, fără a asuma însă miniștri.

Istoria recentă: Coaliția de dreapta și marea alianță PSD-PNL

2020–2021 (Guvernul Cîțu): UDMR revine în Executiv într-o formulă pură de dreapta, alături de PNL și USR.

2021–2023 (Guvernul Ciucă / Coaliția CNR): Uniunea rămâne la guvernare în cadrul marii coaliții PSD-PNL. Totuși, în vara anului 2023, odată cu rotativa guvernamentală și preluarea conducerii de către Marcel Ciolacu (PSD), UDMR este scoasă de la guvernare din cauza neînțelegerilor privind împărțirea ministerelor (Dezvoltare și Mediu).

Decizia actuală a UDMR de a refuza orice asociere cu PSD confirmă faptul că Uniunea dorește să profite de fragmentarea politică actuală pentru a-și securiza poziția de partener indispensabil al unei viitoare construcții de dreapta.