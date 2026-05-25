Alertă într-o grădiniță din Constanța după o fisură la o conductă de gaz. Aproximativ 100 de copii au fost evacuați

Momente de panică luni după-amiază în municipiul Constanța, după ce o conductă de gaz s-a fisurat pe strada I.L. Caragiale. Autoritățile au intervenit de urgență și au dispus evacuarea mai multor persoane din zonă, inclusiv a aproximativ 100 de copii aflați într-o grădiniță din apropiere.

Intervenție rapidă a pompierilor după fisurarea conductei

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, echipajele de intervenție au fost solicitate să ajungă de urgență la locul incidentului după apariția unei fisuri la o țeavă de gaz.

Pentru prevenirea unei eventuale explozii sau intoxicații, pompierii au luat imediat măsuri de siguranță și au evacuat populația pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

Copiii de la grădiniță, scoși de urgență din clădire

Printre persoanele evacuate s-au aflat și aproximativ 100 de copii de la o grădiniță situată în apropierea zonei afectate. Minorii au fost scoși în siguranță din clădire, iar intervenția autorităților s-a desfășurat rapid pentru evitarea oricărui pericol.

Din primele informații, nu au fost raportate victime sau persoane intoxicate.

Echipajele ISU au izolat perimetrul și au monitorizat permanent nivelul de risc până la remedierea problemei. Totodată, specialiștii companiei de gaze au fost solicitați să intervină pentru oprirea scurgerii și repararea conductei avariate.