Fost judecător CCR, atac tranșant la adresa guvernanților. „Se comportă ca niște șmecheri și încalcă Constituția”-VIDEO

Petre Lăzăroiu, fost judecător al CCR, a lansat luni, în direct la Realitatea PLUS, un atac dur la adresa membrilor Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan, despre care a spus că se comportă ca niște șmecheri și nu respectă Constituția.

”Guvernul al cărui mandatat a încetat, potrivit prevederilor Alineatului 3, printre care e vorba și de moțiune de cenzură, nu poate decât să îndeplinească treburile publice, nu are alte posibilități.

Prin urmare, de la început, apariția acestei legi nu că stârnit reacții, nici nu trebuia să discutăm despre ea. Deci eu nu înțeleg de ce societatea civilă, sindicatele, partidele acceptă să intre în acest joc, câtă vreme guvernul este un guvern amputat, este un guvern demis și nu are alte competențe decât să gestioneze treburile publice”, a declarat Petre Lăzăroiu.

Întrebat dacă ceea ce face Guvernul Bolojan este o încălcare a legii, fostul judecător CCR a răspuns: ”Este o încălcare a Constituției”.

”Ei sunt niște șmecheri. Stau luni de zile, nu fac nimic, au jaloane în PNRR, nu-ți fac absolut nimic, nu întreprind nicio măsură și când se apropie termul zice: vai, uite, pierdem nu știu cât din PNRR pentru că n-am promovat legea cu tare. Păi până acum ce-ați făcut? Nu știu ce să mai înțeleg de ce tolerăm astfel de chestiuni”, a mai spus magistratul.