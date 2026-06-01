România ar putea să aibă o producţie de seminţe de floarea soarelui de doar 1,5 tone la hectar, din cauza vremii. Avertisemntul sumbru al experților agricoli ucraineni

Sursă: Realitatea.Net

Estimările privind producția de semințe de floarea-soarelui din România, cel mai mare producător din UE, sunt mai rezervate în acest an, pe fondul incertitudinilor legate de condițiile meteo. Se anticipează o recoltă de aproximativ 1,5 tone pe hectar, în scădere față de circa 2 tone pe hectar anul trecut, potrivit unui raport al experților agricoli din Ucraina.

"Condiţiile actuale ale solului rămân relativ favorabile în timpul dezvoltării timpurii a culturilor, dar deficitele de umiditate mai mari continuă să ridice îngrijorări cu privire la randamentul ulterior. Atenţia pieţei rămâne concentrată asupra vestului României, unde deficitul de precipitaţii continuă", se arată în raportul realizat de experţii ucraineni de la UkrAgroConsult.

Aceștia estimează pentru România o producţie de seminţe de floarea-soarelui de aproximativ 1,5 tone la hectar, chiar dacă există şi prognoze ceva mai optimiste în piaţă, pe fondul incertitudinilor ridicate determinate de condiţiile meteorologice.

Pe de altă parte, prognoza UE din luna aprilie prevedea un plus de 18% de până la 2,1 milioane de tone pentru România, la o suprafaţă cultivată de 1,2 milioane hectare.

"Procesatorii români continuă să manifeste un interes puternic pentru asigurarea aprovizionării cu materii prime. Preţurile pentru seminţele de floarea-soarelui, atât pentru cele din recolta veche, cât şi pentru recolta nouă, rămân ridicate, deoarece procesatorii încearcă să reducă riscurile de achiziţii", se arată în raport.

Mai mult, ucrainenii atrag atenţia că performanţa la export rămâne mai puternică decât se aştepta, în ciuda estimărilor moderate de producţie din cauza condiţiilor meteo, în timp ce fluxurile de import din ţările vecine continuă să susţină cererea internă pe zona de procesare.

Suprafeţele cultivate cu floarea soarelui în România, în acest an, sunt estimate la aproximativ 1,2 milioane de hectare, ceea ce înseamnă o producţie care s-ar putea ridica undeva la două milioane de tone, în mod normal.