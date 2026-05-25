Lituania, în alertă după o scurgere uriașă de date. Autoritățile suspectează implicarea unei puteri străine

Lituania se confruntă cu una dintre cele mai grave breșe de securitate cibernetică din ultimii ani, după ce peste 600.000 de înregistrări din registre naționale au fost compromise. Autoritățile de la Vilnius suspectează că atacul ar fi fost orchestrat de o țară străină.

Scurgerea de date a vizat registre importante ale statului

Potrivit informațiilor transmise de Procuratura Generală a Lituaniei, breșa de securitate a afectat în special registrele imobiliare și bazele de date ale persoanelor juridice.

Anchetatorii susțin că accesul la informații a fost obținut prin folosirea datelor de autentificare aparținând unor instituții autorizate să consulte aceste registre.

În urma scandalului, directorul Centrului de Registre al Întreprinderilor de Stat, Adrijus Jusas, și-a anunțat demisia.

Autoritățile suspectează implicarea unei alte țări

Oficialii lituanieni nu au indicat public ce stat ar putea fi responsabil pentru atac, însă au precizat că există suspiciuni clare privind implicarea unei puteri străine.

Politicianul de opoziție Laurynas Kasčiūnas a afirmat pe rețelele sociale că operațiunea ar putea fi legată de serviciile secrete ruse, fără a prezenta însă dovezi concrete în sprijinul acuzațiilor.

Acesta a avertizat că printre datele compromise s-ar putea afla inclusiv adrese și informații sensibile privind:

ofițeri de informații;

militari;

diplomați;

politicieni.

Potrivit acestuia, astfel de informații ar putea fi folosite pentru supraveghere, intimidare sau presiuni asupra unor persoane-cheie.

Măsuri urgente de securitate cibernetică

După descoperirea incidentului, autoritățile din Lituania au implementat rapid măsuri suplimentare de protecție informatică.

Printre acestea se numără:

blocarea conturilor suspecte;

restricționarea accesului la baze de date;

obligativitatea actualizării credențialelor de autentificare.

Ancheta este în desfășurare, iar instituțiile statului încearcă să stabilească amploarea exactă a breșei și modul în care au fost accesate datele.

Tensiuni tot mai mari în statele baltice

Incidentul are loc într-un context regional extrem de tensionat. Lituania este considerată una dintre principalele ținte ale războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Europei.

Autoritățile baltice avertizează de mai mult timp asupra unor amenințări precum:

atacuri cibernetice;

sabotaje;

campanii de dezinformare;

atacuri asupra infrastructurii critice.

În ultimele zile, țara s-a confruntat și cu mai multe incidente legate de apariția unor drone în apropierea frontierei cu Belarus.

Locuitorii capitalei Vilnius au fost chiar sfătuiți recent să se adăpostească din cauza activității suspecte a dronelor în zonă.

Ursula von der Leyen merge la Vilnius

Pe fondul tensiunilor crescânde, Ursula von der Leyen urmează să efectueze o vizită la Vilnius pentru discuții cu liderii baltici privind coordonarea unui răspuns comun la amenințările de securitate tot mai frecvente din regiune.

Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, a declarat că astfel de incidente reprezintă „noua realitate” pentru statele baltice și a avertizat că scenarii similare se pot repeta în viitor.