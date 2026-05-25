Lituania, în alertă după o scurgere uriașă de date. Autoritățile suspectează implicarea unei puteri străine
Scurgere de date
Lituania se confruntă cu una dintre cele mai grave breșe de securitate cibernetică din ultimii ani, după ce peste 600.000 de înregistrări din registre naționale au fost compromise. Autoritățile de la Vilnius suspectează că atacul ar fi fost orchestrat de o țară străină.
Scurgerea de date a vizat registre importante ale statului
Potrivit informațiilor transmise de Procuratura Generală a Lituaniei, breșa de securitate a afectat în special registrele imobiliare și bazele de date ale persoanelor juridice.
Anchetatorii susțin că accesul la informații a fost obținut prin folosirea datelor de autentificare aparținând unor instituții autorizate să consulte aceste registre.
În urma scandalului, directorul Centrului de Registre al Întreprinderilor de Stat, Adrijus Jusas, și-a anunțat demisia.
Autoritățile suspectează implicarea unei alte țări
Oficialii lituanieni nu au indicat public ce stat ar putea fi responsabil pentru atac, însă au precizat că există suspiciuni clare privind implicarea unei puteri străine.
Politicianul de opoziție Laurynas Kasčiūnas a afirmat pe rețelele sociale că operațiunea ar putea fi legată de serviciile secrete ruse, fără a prezenta însă dovezi concrete în sprijinul acuzațiilor.
Acesta a avertizat că printre datele compromise s-ar putea afla inclusiv adrese și informații sensibile privind:
ofițeri de informații;
militari;
diplomați;
politicieni.
Potrivit acestuia, astfel de informații ar putea fi folosite pentru supraveghere, intimidare sau presiuni asupra unor persoane-cheie.
Măsuri urgente de securitate cibernetică
După descoperirea incidentului, autoritățile din Lituania au implementat rapid măsuri suplimentare de protecție informatică.
Printre acestea se numără:
blocarea conturilor suspecte;
restricționarea accesului la baze de date;
obligativitatea actualizării credențialelor de autentificare.
Ancheta este în desfășurare, iar instituțiile statului încearcă să stabilească amploarea exactă a breșei și modul în care au fost accesate datele.
Tensiuni tot mai mari în statele baltice
Incidentul are loc într-un context regional extrem de tensionat. Lituania este considerată una dintre principalele ținte ale războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Europei.
Autoritățile baltice avertizează de mai mult timp asupra unor amenințări precum:
atacuri cibernetice;
sabotaje;
campanii de dezinformare;
atacuri asupra infrastructurii critice.
În ultimele zile, țara s-a confruntat și cu mai multe incidente legate de apariția unor drone în apropierea frontierei cu Belarus.
Locuitorii capitalei Vilnius au fost chiar sfătuiți recent să se adăpostească din cauza activității suspecte a dronelor în zonă.
Ursula von der Leyen merge la Vilnius
Pe fondul tensiunilor crescânde, Ursula von der Leyen urmează să efectueze o vizită la Vilnius pentru discuții cu liderii baltici privind coordonarea unui răspuns comun la amenințările de securitate tot mai frecvente din regiune.
Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, a declarat că astfel de incidente reprezintă „noua realitate” pentru statele baltice și a avertizat că scenarii similare se pot repeta în viitor.
Citește și:
- 20:29 - Un robot a leșinat pe scenă după ce a încercat să îl imite pe Michael Jackson - VIDEO
- 18:03 - Noi fișiere OZN desecretizate de administrația Trump. Ce i‑a speriat pe primii astronauți americani
- 17:14 - România este plină de gropi, în timp ce China are stâlpi inteligenți care se rotesc ca să îți arate drumul. Experiența unui român care l-a lăsat cu gura căscată - VIDEO
- 11:24 - Marea Piramidă din Giza, mai rezistentă decât se credea: cum ar fi fost concepută să facă față cutremurelor. Ce arată noile cercetări
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News