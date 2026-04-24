Platforma Polymarket permite utilizatorilor să parieze pe o gamă largă de evenimente, inclusiv evoluții meteorologice, ceea ce a deschis posibilitatea unor exploatări ale sistemului.

Pariuri de sute de mii de dolari pe temperatura din Paris

Potrivit informațiilor analizate de autoritățile franceze, în anumite zile din martie și aprilie au fost plasate pariuri de peste 500.000 de dolari pe evoluția temperaturii din Paris.

Unele portofele digitale ar fi câștigat aproximativ 280.000 de dolari mizând că temperatura din capitala Franței va atinge 19°C pe 15 aprilie. În mod surprinzător, în jurul orei 21:30, senzorul de la aeroportul Charles de Gaulle ar fi înregistrat o creștere bruscă până la 22°C, deși în cursul după-amiezii valorile erau în jur de 18°C.

Aceste fluctuații neobișnuite au atras atenția specialiștilor în climatologie și au declanșat verificări detaliate.

Primele semne de alarmă venite din comunitatea meteorologică

Sébastien Brana, vicepreședinte al organizației Infoclimat, a declarat pentru publicația Le Monde că primul semnal de alarmă a apărut pe 6 aprilie, când senzorul de la aeroport a înregistrat o creștere bruscă până la 22°C în jurul orei 21:30, urmată de o revenire rapidă la valori obișnuite pentru primăvară.

„Când informația a apărut, am crezut cu toții că este o eroare a senzorului. Apoi am suspectat o problemă de mentenanță”, a declarat Brana.

Totuși, repetarea fenomenului pe 15 aprilie a ridicat suspiciuni mai serioase, mai ales în contextul corelării cu câștiguri importante pe platformele de pariuri.

Legătura dintre datele meteo și câștigurile din pariuri

Ancheta preliminară a arătat că momentele în care au apărut aceste valori anormale coincid cu pariuri neobișnuit de mari pe temperatura din Paris.

Un exemplu este cel al unui utilizator anonim, cu numele „xX25Xx”, care ar fi pariat 119 dolari pe o creștere a temperaturii și ar fi câștigat 21.398 de dolari în urma variației înregistrate.

Analiza realizată de compania de date Bubblemaps arată că niciuna dintre celelalte stații meteo din zona Parisului nu a înregistrat aceleași valori, ceea ce întărește suspiciunile privind un posibil incident izolat sau o intervenție asupra echipamentului.

În plus, s-a observat că miza utilizatorului respectiv era de aproximativ 20 de ori mai mare decât pariurile sale obișnuite.

Suspiciuni de intervenție fizică asupra senzorului

Météo-France a anunțat că a depus o plângere la poliția aeroportuară, suspectând o posibilă manipulare a echipamentului de măsurare.

Autoritățile au indicat că decizia a fost luată în urma unor „constatări fizice asupra unuia dintre instrumente și a analizei datelor senzorilor”.

În spațiul public au apărut speculații potrivit cărora senzorul ar fi putut fi influențat artificial, însă până în acest moment nu există o concluzie oficială privind metoda exactă.

Schimbări la nivelul datelor folosite de platforma de pariuri

Platforma Polymarket nu a emis încă o poziție oficială privind situația, însă a modificat sursa datelor utilizate pentru stabilirea pariurilor meteorologice.

Conform informațiilor disponibile pe platformă, datele de la aeroportul Charles de Gaulle nu mai sunt folosite, iar în prezent sunt utilizate măsurători provenite de la stația meteo de la aeroportul Paris–Le Bourget pentru stabilirea rezultatelor.

