Potrivit lui Ilie Bolojan, în ultimii ani au fost emise ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari economiei românești, la care se adaugă alte 30.000 MW aflați în procesare. Această situație a blocat și scumpit accesul noilor producători de energie fotovoltaică și eoliană la rețele, limitând astfel oferta și menținând prețurile ridicate.

„Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile.", a transmis Bolojan.

În urma unei întâlniri cu George Niculescu, președintele Autorității de Reglementare în Energie (ANRE), s-a convenit că luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și altul privind obținerea autorizației de înființare.

Acestea vor introduce o garanție de 30 euro/kW instalat și termene clare, astfel încât proiectele serioase, cu finanțare asigurată, să primească acces prioritar la rețele, iar cele speculative să-și piardă autorizațiile.

În paralel, Guvernul pregătește o ordonanță de modificare a legislației primare. După perioada de dezbatere publică de 10 zile, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate în prima jumătate a lunii mai.