Întrebat despre modalitatea prin care instituțiile statului pot fi curățate de companiile care primesc contracte publice în mod preferențial, Ilie Bolojan a mizat pe rigoare administrativă și respectarea clauzelor contractuale. Premierul a subliniat că experiența sa de două decenii în administrație i-a demonstrat că succesul proiectelor depinde direct de integritatea autorității contractante.

Conform șefului Executivului, soluția constă în organizarea unor licitații corecte și introducerea unor clauze asigurătorii ferme, care să fie aplicate fără excepție. Acesta a avertizat că, în absența acestor reguli, consecințele sunt inevitabile: termene de execuție depășite, costuri mult mai mari pentru bugetul statului sau, în cazurile grave, intervenția parchetelor pentru a restabili ordinea legală.

Evaluarea personalului din ministere și criteriul competenței

O altă temă centrală a discuției a vizat soarta angajaților din structurile centrale, în special a celor asociați cu PSD, odată cu preluarea noilor portofolii. Ilie Bolojan a clarificat faptul că a solicitat deja fiecărui ministru, în cadrul ședinței de guvern de joi, să demareze o analiză amănunțită a resurselor umane.

Premierul a precizat că prioritatea nu este declanșarea unei „acțiuni antipolitice” fără fundament, care nu ar rezolva problemele de fond ale sistemului. În schimb, accentul trebuie pus pe eliminarea persoanelor incompetente sau a celor care dau dovadă de rea-voință în exercitarea atribuțiilor.

Meritocrația dincolo de culoarea politică

În viziunea premierului, scopul final al procesului de evaluare este acela de a crea un mediu de lucru bazat pe respect pentru specialiști și eficiență. Bolojan a subliniat că profesioniștii trebuie „puși la treabă” și susținuți, indiferent de apartenența lor politică, în timp ce persoanele care se dovedesc a fi slab pregătite sau care generează blocaje administrative vor trebui să părăsească funcțiile deținute.

Această abordare vizează o schimbare de paradigmă în aparatul de stat, unde performanța ar trebui să devină singurul criteriu valid de menținere în funcție, eliminând astfel protecționismul politic care a frânat până acum modernizarea instituțiilor.