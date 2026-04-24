”Am fost în această dimineață la Ministerul Energiei, unde am discutat cu domnul Ivan și echipa despre urgențe și problemele cele mai importante.



Obiectivul este să întărim sistemul energetic, în așa fel încât să avem un preț mai bun pentru cetățeni și mediul privat. Este foarte important să nu pierdem banii europeni, să creștem producția de energie, să ne creștem capacitatea de stocare și să avem companii de stat performante în energie.



Fonduri europene accesate



O primă urgență este accesarea fondurilor europene. Prin Ministerul Energiei se derulează un număr mare de proiecte de investiții aflate în diferite faze, unele avansate, altele cu risc de a nu fi terminate.



Finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate din granturi va fi o prioritate în lunile următoare. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene, este necesar să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.





Premierul a menționat faptul că ”în acest sens, trebuie să adoptăm mai multe acte normative, pe care le-am analizat astăzi. Am identificat acele măsuri care pot ridica dificultăți și, prin dialog cu Comisia Europeană, vom clarifica detaliile în perioada următoare, astfel încât propunerile legislative să fie considerate jaloane îndeplinite”.



”Proiecte de investiții operaționale



Un alt capitol important îl reprezintă proiectele finanțate prin Fondul de Modernizare, unde sunt disponibile sume importante. Înseamnă rețele electrice mari, stații de transformare, parcuri fotovoltaice, stocare etc. Și aici sunt întârzieri, deși ministerul a făcut eforturi mari pentru a le recupera. Am convenit că este nevoie de sprijin instituțional, prin implicarea unor specialiști, și că vom realiza un parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finaliza apelul de proiecte pentru stocare.



Companii de stat performante în energie



Al treilea subiect discutat astăzi este administrarea companiilor din subordinea Ministerului Energiei, în special cele cu rol strategic, precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica, privind proiectele lor de investiții și planurile pentru anii următori”, a mai spus acesta.

De asemenea, el a ținut să precizeze faptul că ”le-am mulțumit domnului Ivan și echipei de conducere pentru colaborarea pe care am avut-o. Am convenit, de asemenea, ca angajamentele României pe această componenta de energie să fie continuate și respectate”.