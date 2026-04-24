Președintele Donald Trump a fost surprins joi într-un moment stânjenitor în timpul unei conferințe de presă dedicate accesului la îngrijiri medicale.

În timp ce un membru al administrației sale susținea declarații, liderul de la Casa Albă a închis ochii pentru câteva secunde, părând să lupte cu somnul, înainte de a-i redeschide. Secvența a fost difuzată pe scară largă de presa americană și a devenit rapid subiect de ironii pe rețelele de socializare.

Trump is about to hit REM on camera during an Oval Office event. It's just incredible. pic.twitter.com/h0BwcHLURJ — Aaron Rupar (@atrupar) April 23, 2026

Episodul a atras reacții și din partea rivalilor politici. Guvernatorul Californiei Gavin Newsom - unul dintre principalii critici ai președintelui din tabăra democrată - a comentat incidentul spunând că „Trump a adormit la volan”, o aluzie la responsabilitățile funcției prezidențiale.

Momentul este cu atât mai comentat cu cât, în campania electorală precedentă, Trump l-a ironizat frecvent pe adversarul său Joe Biden, pe care l-a numit „Sleepy Joe”.

Imaginile au reaprins discuțiile privind starea de sănătate a președintelui republican, în vârstă de 79 de ani, un subiect sensibil și intens dezbătut în spațiul public american. În lipsa unor clarificări oficiale, episodul continuă să genereze reacții și speculații în mediul politic și în rândul opiniei publice.