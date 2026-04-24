Alexandru Rogobete a clarificat situația administrativă de la vârful Ministerului Sănătății, subliniind că, deși și-a depus mandatul, actul său de demisie nu echivalează cu o părăsire imediată a instituției. Ministrul a explicat că gestul său a fost unul de disciplină politică, fiind rezultatul unei decizii asumate de Partidul Social Democrat, formațiunea din care face parte. Cu toate acestea, el a avertizat că transferul de putere trebuie să respecte întocmai cadrul constituțional.

Responsabilitatea legală și respectarea Constituției

Invocând normele constituționale, Rogobete a ținut să tempereze entuziasmul celor care anticipau o preluare fulgerătoare a portofoliului. Acesta a subliniat că, din punct de vedere legal, el rămâne singura persoană care semnează și răspunde pentru tot ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate până în momentul în care decretul de eliberare din funcție este publicat oficial în Monitorul Oficial.

„Am văzut graba unora de a prelua conducerea încă de astăzi, dar acest lucru nu este posibil. Până la apariția documentului oficial, eu sunt cel care își asumă întreaga activitate a sistemului”, a declarat ministrul, precizând că va continua să vină la birou în mod normal și la începutul săptămânii viitoare.

O tranziție controlată către noul ministru

Dincolo de aspectele tehnice ale demisiei, Alexandru Rogobete și-a manifestat disponibilitatea pentru un dialog constructiv cu succesorul său. El a anunțat că va purta discuții cu ministrul interimar desemnat să preia portofoliul, astfel încât procesul de predare a activității să se desfășoare treptat și fără sincope. Această abordare are ca scop menținerea stabilității în administrarea programelor de sănătate și asigurarea unei continuități administrative absolut necesare în acest domeniu sensibil.