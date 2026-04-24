Florin Manole i-a trimis o scrisoare lui Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, cel care preia și interimatul la Ministerul Muncii. Prin această scrisoare Florin Manole îi cere lui Dragoș Pîslaru să nu ducă mai departe această lege anunțată de premierul Ilie Bolojan.

Florin Manole spune că această componentă a fost deja validată de Comisia Europeană, atât în ceea ce privește vârsta de pensionare, dar și în ceea ce privește cuantumul pensiei militarilor.

Mai mult decât atât, Manole spune că acest jalon privind pensiile speciale a fost deja îndeplinit prin intrarea în vigoare a legislației pe care o avem. Așadar, acesta îi cere lui Dragoș Pîslaru să nu meargă mai departe cu proiectul și să nu promoveze această reformă.

O altă reformă extrem de importantă aflată în lucru acum la Ministerul Muncii este legea salarizării - proiect care ar trebui să fie gata până în această vară și să intre în vigoare de anul viitor, din ianuarie.

Florin Manole spunea, de asemenea, că la acest proiect s-a lucrat împreună cu cancelaria prim-ministrului. Legea vine cu o schimbare a formulei de calcul în ceea ce privește salariile bugetarilor.