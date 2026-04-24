„Ne aflăm în fața unui fenomen nemaiîntâlnit în politica românească. Nu există -am constatat - deci gândiți-vă la următoarea chestiune. Gândiți-vă că în aceste zile principalele "vedete" ale spațiului public românesc sunt creatorii crizei politice și, cum să zic, actorii acestei crize politice.

Așa ar trebui să fie. Cine sunt ăștia? Bolojan, Grindeanu, Nicușor Dan... adică lumea te-ai aștepta, băi frate, în plină... - vă dați seama, în plină criză politică, în care, cum să zic, lucrurile sunt complicate - te aștepți să se dărâme țara sau nu știu ce. Te aștepți că dacă scrii despre criza politică, ai crede că lumea e înnebunită să afle ce s-a mai întâmplat, tremură lumea de nerăbdare.

Ăștia nici măcar o criză politică nu sunt în stare să facă! Nu interesează pe nimeni ce se întâmplă cu această criză politică. Vorbesc foarte serios! Deci, lumea este atât de, cum să vă zic... nu că scârbită, că să fii scârbit zici: „Închid televizorul”.

Băi, lumea trece pe lângă d-astea! Deci dacă mâine se anunță că nu știu... au plecat de la guvernare toți și în clădirea de la Palatul Victoria n-a mai rămas decât portarul, lumea trece pe lângă televizor și zice: <<A, e bine dacă e portarul acolo, e în regulă, mergem mai departe, nicio fel de problemă>>”, a declarat Turcescu.