Garda de Coastă a anunţat, vineri, că poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina au desfăşurat în această săptămână o acţiune pentru combaterea pescuitului ilegal,în timpul căreia au descoperit, în Marea Neagră, mai multe plase de pescuit cu captură de peşte în ele.

”În urma verificărilor suplimentare, s-a constatat că lungimea totală a plaselor este de 378 metri, iar în acestea se aflau 4 sturioni. Exemplarele au fost redate mediului natural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plasele au fost ridicate în vederea confiscării şi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.



Potrivit lor, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Midia au identificat, joi, două persoane care desfăşurau activităţi de pescuit comercial în Marea Neagră, folosind o ambarcaţiune cu motor.

”În urma verificărilor, a reieşit că barca avea inscripţionat un număr de identificare fals, acesta aparţinând, de fapt, altei ambarcaţiuni. Totodată, în interiorul acesteia au fost identificate şi ridicate plase de pescuit în lungime totală de aproximativ 460 de metri”, au mai precizat poliţiştii de frontieră.

În acest caz, oamenii legii efectuează cercetări pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul braconajului piscicol.