La fața locului au intervenit mai multe echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și reprezentanți ai IPJ Neamț.

În cele trei autovehicule se aflau șase persoane, cinci adulți și un copil, care până la sosirea echipajelor de intervenție s-au evacuat

Două persoane, un bărbat de 77 de ani și o femeie în vârstă de 73 de ani, au necesitat atenția medicilor, deoarece au suferit atacuri de panică.

Ambele persoane au refuzat transportul la unitatea spitalicească.

Între timp, pompierii au asigurat perimetrul pentru prevenirea unui posibil incendiu, iar traficul în zonă a fost monitorizat de polițiști pentru a permite fluidizarea circulației pe parcursul intervenției.