Beneficiile sunt vizibile mai ales la cei care includ frecvent în dietă legume, fructe, cereale integrale, leguminoase și grăsimi benefice, limitând în același timp consumul de carne roșie și grăsimi saturate.

Indiferent de tipul de regim analizat, concluzia este similară: nu perfecțiunea contează, ci calitatea generală a alimentației. Cu alte cuvinte, stilul alimentar de zi cu zi are un impact mai mare decât respectarea strictă a unei diete anume.

Un alt aspect important evidențiat de cercetare este relația dintre alimentație și activitatea fizică. Chiar și în cazul persoanelor mai puțin active, o dietă sănătoasă a fost asociată cu o îmbătrânire mai lentă. În același timp, cei care fac mișcare regulat au avut rezultate favorabile chiar și atunci când alimentația nu era ideală. Acest lucru sugerează că exercițiile fizice pot compensa, într-o anumită măsură, alte obiceiuri mai puțin sănătoase.

Mișcarea contribuie la reducerea inflamației cronice, la menținerea masei musculare și la susținerea funcțiilor celulare, toate acestea având un rol esențial în încetinirea procesului de îmbătrânire.

Cercetarea mai arată și că nu există o dietă universală „perfectă” pentru longevitate. Fie că este vorba despre modele alimentare precum dieta mediteraneană sau cea nordică, elementul comun rămâne același: consumul de alimente cât mai naturale și evitarea produselor ultraprocesate.

Mesajul principal este unul simplu: consecvența contează mai mult decât rigiditatea. Pentru a susține o îmbătrânire sănătoasă, este util să adopți câteva obiceiuri de bază, o alimentație variată și echilibrată, activitate fizică regulată și o atenție sporită asupra stilului de viață în ansamblu, inclusiv somnul și gestionarea stresului.

Concluzia studiului publicat în The Journal of Nutrition este clară: nu există soluții rapide, însă alegerile zilnice, repetate în timp, pot influența semnificativ modul în care îmbătrânește organismul, scrie eatingwell.com.