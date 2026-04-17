Zeci de percheziții și capturi importante

Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, prima intervenție a vizat județele Constanța și Tulcea, unde au fost puse în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară.

În urma descinderilor, anchetatorii au confiscat peste 5 kilograme de icre negre, cu o valoare de aproximativ 54.000 de lei, dar și peste 60 de kilograme de sturion. De asemenea, au fost ridicate sume de bani în valută, plase monofilament, motoare de ambarcațiuni și dispozitive utilizate pentru pescuit ilegal, inclusiv aparate pentru pescuit electric.

Acțiuni suplimentare în Delta Dunării

Operațiunea a continuat în perioada 16–17 aprilie, când polițiștii de frontieră din Tulcea au efectuat alte nouă percheziții în localitățile Mahmudia și Băltenii de Jos, cu sprijinul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.

În urma acestor controale, au fost descoperite aproximativ 414 kilograme de icre de crap și știucă, trei exemplare de sturion și circa 350 de kilograme de pește din diferite specii.

Totodată, anchetatorii au ridicat peste 50 de plase monofilament, 10 motoare de bărci, dispozitive pentru pescuit electric, telefoane mobile și sume importante de bani, atât în lei, cât și în euro.

Bilanțul operațiunii: capturi și echipamente de mare valoare

La finalul celor două acțiuni, autoritățile au centralizat un bilanț semnificativ: aproximativ 415 kilograme de pește, peste 400 de kilograme de icre, 17 motoare de ambarcațiuni, peste 70 de plase monofilament și 25 de dispozitive pentru pescuit electric.

Valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la aproximativ un milion de lei, ceea ce evidențiază amploarea fenomenului de braconaj piscicol din zonă.

Întreaga cantitate de pește și icre a fost predată unei societăți specializate, conform procedurilor legale. În același timp, polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea infracțiunilor la regimul braconajului piscicol.