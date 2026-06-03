Intervențiile chirurgicale care refac tractul urinar

Unele probleme urologice nu se rezolvă doar prin medicamente, mai ales atunci când există cicatrici, îngustări, traumatisme sau defecte anatomice. În aceste cazuri, obiectivul tratamentului este refacerea funcției, nu doar ameliorarea simptomelor.

Chirurgia urologică reconstructivă include intervenții care repară sau reconstruiesc structuri ale aparatului urinar, precum uretra, vezica urinară, ureterele sau organele genitale. Poate fi necesară după traumatisme, intervenții anterioare, infecții, stricturi uretrale, malformații sau tratamente oncologice. Un exemplu frecvent este reconstrucția uretrală în caz de strictură, când îngustarea canalului urinar produce jet slab, efort la urinare, infecții repetate sau retenție.

Planul se stabilește individual, după investigații care arată localizarea și severitatea problemei. Uneori este suficientă o procedură limitată, alteori este necesară o intervenție complexă, cu grefe sau tehnici reconstructive avansate. Pentru pacient, este importantă evaluarea într-un centru cu experiență, deoarece rezultatul depinde mult de indicația corectă, tehnica aleasă și urmărirea postoperatorie.

Ai grijă de tine!

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