Moarte cumplită pentru o șoferiță de TIR. Ionela a murit la 41 de ani, pe A1, după ce a făcut infarct la volan

Sursă: Realitatea.net

Un accident catastrofal a avut loc pe autostrada A1, unde o șoferiță de TIR și-a pierdut viața după ce a suferit un infarct în timp ce se afla la volan. Ionela, în vârstă de 41 de ani, era mamă și lucra de mai bine de doi ani în domeniul transporturilor. Moartea sa fulgerătoare a lăsat în urmă o familie îndurerată, iar mesajul transmis de fiica sa a impresionat profund comunitatea online.

Ionela a murit după ce i s-a făcut rău la volanul camionului

Incidentul s-a produs luni, 1 iunie, pe tronsonul Sibiu-Deva al autostrăzii A1, în apropierea localității Săliște, județul Sibiu. Potrivit informațiilor disponibile, femeia conducea un autocamion în momentul în care a suferit un infarct.

În urma pierderii controlului asupra vehiculului, camionul a intrat în parapetul median al autostrăzii. La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje medicale și polițiști, care au intervenit pentru salvarea victimei.

Medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de aproape o oră, însă eforturile lor nu au dat rezultat. În cele din urmă, cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul femeii.

Fiica sa, mesaj sfâșietor după pierderea mamei

Moartea Ionelei a provocat un val de emoție în rândul celor care au cunoscut-o. Cea mai afectată este fiica sa, care a ales să își exprime durerea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Tânăra a vorbit despre relația specială pe care o avea cu mama sa și despre golul imens rămas în urma dispariției acesteia.

„Ai plecat mult prea repede din viața mea, draga mea mamă. Te iubesc și te voi iubi până la sfârșitul zilelor mele. Nu vreau să accept încă faptul că trebuie să îmi continui drumul fără cea mai bună prietenă a mea, fără mama mea. Te iubesc, mami meu” , a scris fiica îndurerată.

Mesajul a adunat numeroase reacții și mesaje de condoleanțe din partea celor care au fost impresionați de drama prin care trece familia.

O familie greu încercată de soartă

Destinul pare să fi lovit dur această familie. Conform informațiilor publicate de presa locală, soțul Ionelei ar fi murit anul trecut, în luna martie, tot în timpul unei curse de transport. Bărbatul se afla la volanul unui camion când și-a pierdut viața.

Astfel, fiica celor doi părinți rămâne să facă față unei duble tragedii într-un interval de timp extrem de scurt, pierzându-și atât tatăl, cât și mama în circumstanțe dramatice.