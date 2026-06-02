Un accident rutier grav a avut loc în județul Suceava. Opt persoane au fost implicate, patru rănite

Un accident grav s-a produs luni, 2 iunie, pe raza localității Drăgușeni, județul Suceava. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la producerea accidentului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la locul evenimentului au fost identificate opt persoane. Dintre acestea, patru au avut nevoie de evaluare și monitorizare medicală din partea echipajelor de intervenție.

„La fața locului au fost identificate opt persoane, patru dintre aceste fiind monitorizate de către resursele medicale și paramedicale”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Intervenție cu echipaje de descarcerare și ambulanțe

Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, care au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. La acțiune au participat și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. „Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje SAJ”, au mai precizat reprezentanții ISU Suceava, conform presei locale.

Zona Drăgușeni, marcată de accidente grave

În ultimii ani, în zona localității Drăgușeni au avut loc mai multe accidente grave. Unul dintre cele mai grave s-a produs în octombrie 2025, pe E85, între localitățile Cristești și Drăgușeni, când două persoane și-au pierdut viața după ce un camion s-a răsturnat peste un autoturism.