Doliu în Poliția Română. Generalul Costică Voicu, fost inspector general și rector al Academiei de Poliție, a încetat din viață

Poliția Română și comunitatea profesională a structurilor de ordine publică sunt în doliu după trecerea în neființă a generalului Costică Voicu, una dintre figurile importante ale sistemului de aplicare a legii și ale învățământului de specialitate din România.

Vestea dispariției sale a provocat tristețe în rândul celor care l-au cunoscut și au colaborat cu el de-a lungul unei cariere dedicate serviciului public și formării noilor generații de polițiști.

O carieră dedicată Poliției Române

Generalul Costică Voicu a ocupat funcții de conducere importante în cadrul instituțiilor de ordine publică, fiind cunoscut atât pentru activitatea desfășurată la nivel operativ, cât și pentru implicarea în pregătirea profesională a viitorilor ofițeri.

De-a lungul carierei sale, acesta a deținut funcția de inspector general al Poliției Române, contribuind la coordonarea și dezvoltarea activității instituției într-o perioadă importantă pentru sistemul de siguranță publică.

Contribuție importantă în învățământul de profil

Pe lângă activitatea desfășurată în cadrul Poliției Române, generalul Costică Voicu a avut un rol semnificativ și în domeniul educației.

În calitate de rector al Academiei de Poliție, a participat la pregătirea și îndrumarea a numeroase generații de studenți și viitori ofițeri, fiind apreciat pentru experiența profesională și implicarea sa în procesul de formare a cadrelor din sistem.

Mulți dintre cei care au trecut prin instituția de învățământ îl consideră un mentor și un profesionist care a contribuit la dezvoltarea carierei lor.

Mesaje de condoleanțe după dispariția sa

După anunțul privind decesul fostului inspector general, numeroși colegi, colaboratori și reprezentanți ai structurilor de ordine publică și-au exprimat regretul și au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate.

Cei care l-au cunoscut au vorbit despre profesionalismul, experiența și dedicarea cu care și-a desfășurat activitatea de-a lungul anilor.