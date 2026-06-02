Traian Băsescu, avertisment dur: ”Nu merge cu premier surogat”

Sursă: Realitatea.Net

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat marți un nou avertisment dur pentru ”partidele alianței”, subliniind faptul că ”nu merge cu premier surogat”.

”Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală.

Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză”, a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul șef al statului a subliniat că ”partidele Alianţei trebuie să ştie că prin “linii roşii” şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză”.

Potrivit lui, singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței ”și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu”.

”Ideea unui „guvern al meu”, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare.

Dacă “guvernul meu” va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un “premier surogat” dar şi cu un preşedinte care devine “preşedinte surogat” .

Iar după un timp, noi toţi vom afla că “tandemul surogat” a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit tva-ul, a mărit datoria ţării şi că nu poate face nimic. Asta e!”, a mai spus Traian Băsescu.