Primarul regiunii Odesa, reținut de SBU pentru mită de 35.000 de dolari

26 mai 2026, 14:48
Volodimir Zelenski / Profimedia

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a reținut pe primarul orașului Kiliia, Vyacheslav Chernyavsky, acuzat că ar fi cerut o mită de 35.000 de dolari pentru aprobarea documentelor necesare construirii unei centrale eoliene.

Potrivit SBU, primarul ar fi cerut banii de la un reprezentant al unei companii străine, în schimbul avizelor pentru ridicarea unei centrale eoliene. Proiectul energetic urma să furnizeze electricitate pentru spitale, școli și grădinițe din zonă.

Chernyavsky a fost prins în flagrant în momentul în care primea suma solicitată, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorilor ucraineni.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o sentință de până la 12 ani de închisoare, precum și confiscarea bunurilor.

În Ucraina, sistemul energetic se confruntă cu o criză fără precedent, fiind catalogat drept unul dintre cele mai grav afectate sisteme electrice naționale din istoria modernă. În prezent, țara a pierdut peste jumătate din capacitatea de generare dinainte de război, funcționând la o capacitate critică.

