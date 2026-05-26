Imagini revoltătoare la Șumuleu-Ciuc: mașini parcate pe scena altarului în aer liber. Trei persoane, cercetate de poliție

Trei persoane din județul Harghita sunt cercetate de polițiști după ce și-au parcat autoturismele pe scena altarului în aer liber din Șumuleu-Ciuc. Incidentul, surprins în imagini distribuite online, a dus la deschiderea unui dosar penal pentru profanare.

"Poliția Municipiului Miercurea-Ciuc s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de profanare a lăcașurilor de cult sau a obiectelor de cult. Cele trei persoane, cu vârste de 38, 39 și 47 de ani, din județul Harghita, care și-au parcat autoturismele pe scena altarului, au fost identificate în urma activităților operative desfășurate de polițiști. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și a dispunerii măsurilor legale care se impun", a transmis, marți dimineața, Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita.



IPJ Harghita reamintește cetățenilor faptul că "astfel de comportamente contravin normelor de conduită civică și respectului datorat locurilor cu semnificație religioasă și comunitară și recomandă manifestarea unui comportament responsabil în toate spațiile publice".

Reacția Primăriei

Și Primăria Miercurea-Ciuc a semnalat incidentul într-o postare pe Facebook și le-a mulțumit persoanelor care au realizat înregistrările pe baza cărora au fost demarate procedurile legale.



"În duminica Rusaliilor Catolice, persoane necunoscute au intrat cu autoturismele pe scena altarului 'Hármashalom' din Șumuleu-Ciuc. Autoritățile au fost informate despre incident. Identificarea persoanelor și a autoturismelor implicate avansează în mod corespunzător. Vă mulțumim pentru înregistrări, cu ajutorul cărora au putut fi demarate procedurile!", se arată pe pagina de Facebook a municipalității.



Altarul în aer liber aflat în șaua dintre dealul Șumuleu Mare și dealul Șumuleu Mic este locul de unde se oficiază, în fiecare an, slujba de Rusaliile catolice din cadrul marelui pelerinaj de la Șumuleu Ciuc și unde Papa Francisc a celebrat liturghia pontificală în anul 2019.