Mașină răsturnată pe DN21 Brăila–Slobozia. Un tânăr de 19 ani a murit, altul a fost grav rănit

Sursă: Realitatea.net

Un grav accident rutier s-a produs luni dimineață pe DN21, între Brăila și Slobozia, în apropierea localității Albina.

Un autoturism în care se aflau doi tineri s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar impactul a avut urmări dramatice.

Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața

Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Române, în urma accidentului un tânăr în vârstă de 19 ani a murit.

Un alt ocupant al mașinii, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Circulația se desfășoară alternativ

După producerea accidentului, traficul pe DN21 Brăila – Slobozia a fost restricționat și se desfășoară alternativ, pe un singur fir.

Măsura a fost luată pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Autoritățile estimează că circulația va reveni la normal după ora 08:00.

Polițiștii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.