Încă 300 de români își pierd locurile de muncă la o mare companie de IT. Al doilea val major de concedieri în câteva luni

Sursă: Realitatea.net

TELUS Digital a anunțat un nou val de concedieri colective în România, care va afecta aproximativ 300 de angajați. Disponibilizările vin în contextul restructurărilor din industria IT și outsourcing.

Informația a fost confirmată public de consultantul în resurse umane Doru Șupeală, care a criticat dur modul în care compania a comunicat decizia către angajați.

Aproximativ 300 de angajați vor pleca până în octombrie

Potrivit informațiilor prezentate, angajații afectați vor părăsi compania în perioada iulie – octombrie 2026.

Aceștia lucrau într-un proiect important pentru companie, însă proiectul ar fi fost închis la solicitarea clientului. Doru Șupeală susține că este al doilea val major de disponibilizări din ultimele luni.

„Acum o lună, alți 300 de angajați români ai firmei Telus Digital au fost dați afară, odată cu închiderea unui alt proiect major. Sunt 600 de oameni care rămân fără job”, a scris consultantul într-o postare pe Facebook.

Critici dure privind mesajul transmis angajaților

Consultantul a descris comunicarea internă a companiei drept „o ipocrizie fără margini”. Acesta a publicat și un fragment din mesajul transmis angajaților:

„Nu pot exprima suficient cât de recunoscătoare sunt pentru tot ceea ce ați făcut și continuați să faceți. Până când veți primi mai multe detalii, vă rog să rămâneți concentrați pe performanță cu același profesionalism care v-a caracterizat mereu. Vă mulțumesc pentru înțelegere și dedicare.”

Doru Șupeală a criticat inclusiv faptul că mesajul nu ar fi fost semnat clar de un reprezentant al companiei.

„Semnează: NIMENI”, a comentat acesta.

„Felul în care o fac” diferențiază companiile

În opinia consultantului, problema nu este reprezentată de concedieri în sine, ci de modul în care companiile aleg să gestioneze astfel de situații.

„Nu faptul că fac disponibilizări diferențiază în această perioadă angajatorii și managerii responsabili și umani de cei aroganți, reci precum gheața și nesimțiți. Ci FELUL în care o fac”, a mai afirmat Doru Șupeală.

Industria outsourcing trece prin restructurări

Valul de concedieri vine într-un context dificil pentru industria de outsourcing și servicii suport.

În ultimii ani, companiile din domeniile BPO, customer support și IT services au redus personalul pe fondul presiunilor economice, al automatizării și al măsurilor de optimizare a costurilor.

TELUS Digital are operațiuni în mai multe orașe din România, inclusiv în București, Craiova și Brașov.

Potrivit datelor financiare, compania avea în 2024 aproximativ 2.489 de angajați și a înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri și profitului.