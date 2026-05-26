Leziunile cutanate persistente după adolescență

Coșurile apărute după vârsta de 25–30 de ani pot fi frustrante, mai ales când sunt puse pe seama tenului dificil și tratate repetat cu produse cosmetice nepotrivite. La adult, problema are adesea factori declanșatori și mecanisme care trebuie evaluate corect.

Acneea la adult poate fi influențată de hormoni, stres, predispoziție genetică, produse comedogene, anumite medicamente sau afecțiuni endocrine. Leziunile apar frecvent pe mandibulă, bărbie, obraji sau gât și pot fi inflamatorii, dureroase sau recurente. Nu este doar o problemă estetică: acneea poate lăsa cicatrici sau pete și poate afecta stima de sine, motiv pentru care tratamentul corect nu ar trebui amânat.

Tratamentul este stabilit de medic în funcție de severitate și poate include produse topice, antibiotice, terapii hormonale sau alte substanțe, în cazuri selectate. Este importantă evitarea stoarcerii leziunilor și a combinațiilor agresive de produse, care pot irita pielea și agrava inflamația. Evaluarea dermatologică ajută la diferențierea acneei de alte afecțiuni asemănătoare și la alegerea unui plan realist, care are nevoie de timp pentru rezultate.

