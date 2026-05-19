Prognoza meteo până pe 14 iunie 2026: când se opresc ploile și unde cresc temperaturile

ANM a publicat prognoza pentru perioada 18 mai – 14 iunie 2026. Meteorologii anunță temperaturi apropiate de normalul perioadei, dar și episoade de instabilitate, mai ales la finalul lunii mai. După aceste zile cu ploi, vremea va începe să se stabilizeze treptat.

În intervalul 18 – 24 mai, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în nordul, estul și centrul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor rămâne apropiate de media perioadei. Ploile vor fi mai frecvente în sud, sud-est și est, unde sunt așteptate cantități importante de apă, în timp ce în vest și nord precipitațiile vor fi mai reduse.

Vremea se stabilizează spre începutul lunii iunie

În săptămâna 25 – 31 mai, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale, cu o ușoară încălzire în nord-vestul țării. Ploile se vor rări în majoritatea regiunilor, însă în vest și nord-vest se poate instala un deficit mai accentuat de precipitații. Între 1 și 7 iunie, vremea va fi apropiată de cea obișnuită pentru începutul verii. Temperaturile vor rămâne normale în aproape toată țara, iar ploile vor reveni la un nivel echilibrat, fără excese importante.

Temperaturile cresc din nou după 8 iunie

În perioada 8 – 14 iunie, meteorologii estimează o nouă creștere a temperaturilor, mai ales în jumătatea de vest a țării. În sud și est, valorile termice vor rămâne apropiate de normalul perioadei, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale pentru mijlocul lunii iunie.