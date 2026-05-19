Urs filmat printre case și lângă școală într-o localitate de lângă Cluj-Napoca. Oamenii se tem să mai iasă din case

Momente de panică în Dezmir, localitate aflată la câțiva kilometri de Cluj-Napoca, după ce un urs a fost văzut plimbându-se printre case, mașini și în apropierea unei școli. Localnicii spun că animalul a apărut pe mai multe străzi din sat, iar oamenii au sunat speriați la 112.

„Am rămas puţin şocat. L-am văzut că iese de acolo, a plecat pe aici, pe lângă maşină”, a spus un localnic pentru presă.

Ursul a fost văzut lângă o stație de autobuz folosită de elevi

Potrivit localnicilor, animalul a fost observat pentru prima dată în apropierea unei stații de autobuz utilizate de elevii care merg la școala din zonă. Până să ajungă acolo, ursul ar fi trecut prin mai multe curți și grădini. Cea mai apropiată pădure se află la aproximativ doi kilometri de localitate.

Autoritățile au trimis mesaj RO-Alert

Jandarmii, localnicii și reprezentanții autorităților au încercat ore întregi să alunge animalul și să îl îndrume înapoi spre pădure. „Are puşcă la el? Uite, aruncă petarde. Auzi!”, a spus un localnic în timp ce autoritățile încercau să îndepărteze ursul. În zonă a fost transmis și un mesaj RO-Alert prin care oamenii au fost avertizați să rămână în case și să nu se apropie de animal.

„L-am căutat pe un areal destul de întins, în jur de 2 km pătraţi din Dezmir. Nu a existat un contact vizual şi fizic cu absolut nimeni. Toate căile de comunicare au rămas deschise”, a declarat Mircea Pâglesan, reprezentant al primăriei.

Specialiștii spun că animalul își caută teritoriu

Reprezentanții organizațiilor pentru protecția animalelor spun că ursul ar putea fi un exemplar tânăr aflat în căutarea unui nou teritoriu.

„Probabil este în căutare de noi teritorii la vârsta respectivă şi explorează”, a explicat Claudiu Olenici, reprezentant al unei organizații pentru protecția animalelor.

Situații asemănătoare au fost raportate și în Brașov, unde urșii sunt văzuți tot mai des printre blocuri și pe străzile orașului. Într-un cartier din municipiu, jandarmii au fost nevoiți să folosească arme pentru a alunga un urs, iar la Predeal mai mulți urși au fost filmați în apropierea pensiunilor și a blocurilor.