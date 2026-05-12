WhatsApp introduce abonament cu plată. Ce funcții primești cu noul WhatsApp Plus

Sursă: Realitatea.net

WhatsApp începe să testeze un nou abonament cu plată numit WhatsApp Plus, o schimbare importantă pentru aplicația care ani la rând a mizat pe ideea de serviciu gratuit și simplu de mesagerie. Noul serviciu este disponibil momentan doar pentru un număr limitat de utilizatori de iPhone care folosesc cea mai recentă versiune a aplicației din App Store, iar proiectul este dezvoltat de Meta.

Funcțiile incluse în WhatsApp Plus sunt orientate în principal către personalizarea aplicației și către câteva opțiuni suplimentare pentru organizarea chat-urilor. Utilizatorii care aleg abonamentul primesc 18 culori diferite pentru interfață, care înlocuiesc tema verde clasică a aplicației, dar și 14 iconițe alternative pentru afișarea aplicației pe ecranul principal al telefonului.

Pe lângă acestea, Meta include și pachete premium de stickere animate, 10 tonuri exclusive pentru apeluri și notificări, precum și posibilitatea de a aplica teme și sunete comune pentru liste întregi de conversații. Totuși, dintre toate funcțiile anunțate, cea mai practică pare să fie opțiunea de a fixa până la 20 de conversații în partea de sus a aplicației, comparativ cu limita actuală de doar trei chat-uri.

Funcțiile importante ale aplicației rămân gratuite

Chiar dacă introduce un model bazat pe abonament, WhatsApp nu schimbă funcțiile de bază ale aplicației. Mesajele criptate end-to-end, apelurile audio și video, trimiterea fotografiilor, videoclipurilor și actualizările de status vor rămâne disponibile gratuit pentru toți utilizatorii. Meta încearcă astfel să adauge funcții premium fără să afecteze experiența standard a aplicației, lucru important pentru o platformă folosită zilnic de miliarde de oameni în întreaga lume.

În Europa, noul abonament are un preț de aproximativ 2,49 euro pe lună. Pentru Statele Unite ale Americii nu există încă un tarif oficial, însă estimările arată că prețul ar putea varia între 2,49 și 2,99 dolari lunar. În anumite regiuni, utilizatorii eligibili ar putea beneficia și de o perioadă gratuită de test, de o săptămână sau chiar o lună, înainte de activarea plății lunare.

Disponibil momentan doar pentru utilizatorii Apple

Deocamdată, serviciul este testat exclusiv pe dispozitivele Apple și este facturat prin App Store. Conturile WhatsApp Business nu au acces încă la acest abonament, deși tocmai utilizatorii business sunt considerați printre cei mai interesați de funcții suplimentare și instrumente premium. Testarea WhatsApp Plus arată însă că Meta caută noi metode prin care să monetizeze aplicația, într-un moment în care concurența dintre platformele de mesagerie și rețelele sociale devine tot mai puternică.