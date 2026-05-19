Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Desconsiderarea României de la Eurovision este regula în instituțiile din Republica Moldova”

Sursă: Realitatea.Net

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că diferența dintre votul publicului din Republica Moldova și cel al juriului Eurovision ar evidenția o „ruptură majoră” între populație și instituțiile de la Chișinău în raport cu România.

„Na, că am spus-o la... Serviciul de noapte cu Maria Toghina de la Radio România! Desconsiderarea României la Chișinău, cu ocazia Eurovisionului, nu este o întâmplare. Ea exprimă o atitudine curentă față de România în instituțiile de peste Prut. Diferența este că, de data aceasta, reacția publică a basarabenilor - bravo lor! - a făcut ca lucrurile să devină vizibile: publicul basarabean a acordat României 12 puncte, în timp ce instituțiile de la Chișinău au oferit doar 3!



Și realitatea ne-a explodat în față!

Eurovisionul este o perfectă hârtie de turnesol. A scos la suprafață o realitate mai veche care ține de atitudinea statului RM față de România: contracte pe energie acordate de statul RM unor companii din India sau unor companii aflate sub sancțiuni americane, dar nu companiilor românești; neparticiparea oficialilor la dezvelirea statuii Reginei Maria sau la inaugurarea Cimitirului Eroilor din Chișinău; lipsa unei invitații adresate Patriarhului României, inclusiv la împlinirea a 100 de ani de Patriarhie română; refuzul obstinat de a oferi României, în ciuda promisiunilor prezidențiale, clădirea Seminarului Teologic de la Chișinău. Și exemplele sunt nenumărate...



Toate acestea au devenit norma relației dintre România și Republica Moldova. Sindromul „prea multă României” e viu și vibrant în instituțiile puterii de la Chișinău. Toată lumea știe asta, dar tace „constructiv”. Să nu deranjăm... „parcursul de integrare europeană”!



Doar că, prin Eurovision, această realitate ne-a explodat în față - pentru că a existat o reacție populară vizibilă. Și de asta îi iubim pe basarabeni, orice ar face - și ne-ar face! - conducătorii lor vremelnici!



Despre asta este vorba: despre diferența enormă dintre „țara reală” și „țara legală” din RM în raport cu România. Oficialii de la Chișinău NU iubesc România. Pentru ei, Bucureștiul este un bancomat vesel care trebuie să plătească nota de plată a... „independenței” R: Moldova!



Le mulțumim încă o dată basarabenilor! Poate că acest episod ne ajută să înțelegem mai bine realitatea. O realitate ipocrită în ciuda perdelei de fum care ni se livrează aproape de fiecare dată.



O realitate care nu mai poate fi corectată decât prin REUNIRE.



Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.