Panicǎ în Constanța: zeci de oameni și 100 de copii, evacuați după o fisură la o conductă de gaz
Conductă gaze fisurată/ Captură video
Momente de panică în Constanța, după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe terenul unei foste grădinițe. Zeci de adulti și aproximativ 100 de copii au fost evacuați de urgență, iar intervenția rapidă a pompierilor a evitat la limită o tragedie.
Potrivit primelor informații, incidentul s-ar fi produs în timpul unei presupuse tentative de furt din zona instalației de gaze. Mirosul puternic de gaz a alarmat imediat locuitorii din apropiere, care au ieșit speriați din locuințe de teama unei explozii.
„A oprit circulația pe aici, de tot. (...) a zis că nu avem voie să trecem pe aici. Probabil că a vrut cineva să fure tabloul acela de acolo, ăla era protejat, era mascat, nu se...”, a declarat un martor.
"Că nu-ți dă voie să treci pe aici, pe acolo nu am intrat prin buruienile... (...) Cum să nu te sperii când vezi atâtea cu flăcări, cu case, ia foc casa, ia...”, spune o femeie.
Printre cei evacuați s-au aflat și aproximativ 100 de copii de la o grădiniță din apropiere. Autoritățile continuă acum verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și cine este responsabil.
