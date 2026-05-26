„Face doar 17 minute până la Bruxelles”. Propaganda rusă susține că racheta Oreșnik nu poate fi oprită de nimeni

Sursă: Tass

Noua rachetă hipersonică Oreşnik a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din presa rusă și occidentală, după ce Moscova a folosit-o din nou în războiul din Ucraina.

Potrivit informațiilor prezentate de mass-media de stat din Rusia , proiectilul ar putea lovi o bază aeriană din Polonia în numai 11 minute, iar sediul NATO din Bruxelles ar putea fi atins în 17 minute.

Mesajul transmis de Kremlin nu este prezentat ca o simplă demonstrație propagandistică, ci ca un semnal strategic adresat direct Occidentului. În centrul atenției se află capacitățile impresionante ale rachetei Oreşnik, despre care oficialii ruși afirmă că poate atinge viteze de aproximativ 13.580 de kilometri pe oră, echivalentul a 11 ori viteza sunetului.

Moscova susține, de asemenea, că actualele sisteme de apărare antirachetă nu ar avea capacitatea de a intercepta acest tip de armament.

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, Oreşnik nu este doar o armă de intimidare psihologică, ci un instrument prin care Rusia încearcă să demonstreze că poate modifica rapid echilibrul militar din regiune.

A treia utilizare a rachetei în războiul din Ucraina

Atacul recent asupra orașului Bila Țerkva, din regiunea Kiev, marchează a treia utilizare confirmată a rachetei Oreşnik în conflictul din Ucraina.

Prima lansare ar fi avut loc în noiembrie 2024, la Dnipro. A doua folosire a fost raportată în ianuarie 2026, când ținta a fost Liov, oraș aflat în apropierea graniței NATO. Acum, noua lovitură a vizat Bila Țerkva, într-un nou episod care, potrivit analiștilor, indică o apropiere progresivă de centrul strategic al Ucrainei.

Fiecare utilizare a fost percepută ca un nou test militar și politic. Cu fiecare lansare, Rusia pare să împingă mai departe limita reacției occidentale.

Autoritățile ruse au confirmat oficial că în atacul asupra Kievului au fost utilizate mai multe tipuri de rachete simultan: Oreşnik, Iskander, Kinzhal și Zirkon.

Combinația nu este considerată întâmplătoare, ci parte a unei demonstrații de forță atent orchestrate de Moscova.

Occidentul condamnă, dar fără măsuri militare concrete

Reacțiile liderilor occidentali au venit rapid după apariția informațiilor privind utilizarea noii rachete hipersonice.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că se joacă periculos cu limitele unui posibil conflict nuclear.

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a descris folosirea Oreşnik drept o escaladare suplimentară a conflictului.

Și cancelarul german Friedrich Merz a condamnat ceea ce a numit o escaladare iresponsabilă.

Declarațiile au fost dure la nivel diplomatic, însă până acum nu au fost anunțate măsuri militare concrete care să schimbe raportul de forțe din teren.

În tot acest timp, Rusia continuă să insiste asupra faptului că Oreşnik poate zbura cu Mach 11 și că nu există, în acest moment, sisteme capabile să o oprească.

De ce apariția Oreşnik schimbă calculele de securitate din Europa

Importanța acestei arme depășește cu mult teatrul de război din Ucraina. Oreşnik nu este prezentată ca o simplă rachetă tactică de câmp de luptă, ci ca o armă cu rază medie de acțiune, capabilă să transporte focoase nucleare.

Faptul că o astfel de rachetă a fost folosită la aproximativ 200 de kilometri de granița NATO ridică semne de alarmă în întreaga regiune, inclusiv în România.

A treia utilizare a Oreşnik sugerează, potrivit observatorilor internaționali, că Moscova devine din ce în ce mai dispusă să introducă în conflict arme experimentale cu putere majoră de distrugere.

Strategia Kremlinului pare să fie una graduală și atent calculată. Escaladarea nu are loc brusc, ci în etape succesive, fiecare nouă acțiune testând reacția adversarilor occidentali.

Până acum, răspunsul primit de Rusia din partea Occidentului a constat în principal în condamnări publice și avertismente diplomatice.