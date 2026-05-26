Investițiile în titluri de stat, în declin cu 17% în 2026. Marius Budăi îl critică dur pe Ilie Bolojan

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat marți că premierul interimar Ilie Bolojan a reușit 'ce părea imposibil', și anume să convingă românii să nu-și mai împrumute propriii bani statului, având în vedere că în primele cinci luni ale lui 2026 populația a subscris la titlurile de stat Fidelis și Tezaur cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, o scădere de circa 17%.

"Performanțele' domnului Bolojan - un om care a reușit ce părea imposibil! Să prăbușești consumul - ușor. Să sugrumi investițiile - la îndemâna oricui. Să aduci cea mai mare inflație din Europa - muncă de echipă. Dar să convingi românii să nu-și mai împrumute propriii bani statului - asta este artă curată. Asta se numește geniu aplicat. În primele cinci luni ale lui 2026, populația a subscris la titlurile de stat Fidelis și Tezaur cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, o scădere de circa 17%. Nu este o cifră abstractă. Este semnătura neîncrederii. Este cetățeanul român care s-a uitat la dobândă, s-a uitat la guvern, și a spus simplu: 'Nu, mersi!'. Și cine ar putea să-l judece? Același guvern care a tăiat pensii, a comprimat salarii, a austerizat tot ce mișcă și acum se miră, cu o candoare dezarmantă, că oamenii nu mai vor să-i dea și economiile de-o viață", a transmis fostul ministru, într-un mesaj postat marți pe Facebook .



El a precizat că investitorii din Fidelis, foarte atenți la semnalele economice, s-au retras cel mai mult - minus 28% față de 2025.



"Cu alte cuvinte, tocmai cei care știu să citească un bilanț au fugit primii spre ieșire. Nu este panică. Este luciditate. Între timp, Comisia Europeană a confirmat oficial ceea ce simțea deja orice român la raft: stagnare economică, combinată cu cea mai mare inflație din UE. Ținând cont și că peste 54.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă, această combinație este numită tehnic de către economiști 'stagflație', iar românii o numesc, mai direct și mai colorat, 's-a scumpit tot și nu mai fac față', sau mai simplu 'sărăcie'. Demis prin retragerea încrederii Parlamentului, dar prezent la datorie cu o perseverență admirabilă, domnul Bolojan are și un indicator care 'performează'. Acest indicator este precum o factură pe care ai plătit-o acum multe luni de zile, dar care tot apare în cutia poștală, mai mare de fiecare dată. Este practic singurul record care rezistă, singurul indicator care refuză să scadă - numărul celor dezamăgiți", a afirmat Budăi.



Social-democratul spune Ilie Bolojan a reușit performanța istorică 'de a guverna și de a fi demis în același timp', producând pagube în ambele ipostaze simultan.