România vrea mai mulți bani de la UE pentru agricultură și dezvoltare. Anunțul făcut de Nicușor Dan

Sursă: Realitatea.net

Nicușor Dan a anunțat că România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul „Prietenii Coeziunii” privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Documentul este susținut de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria și urmează să fie prezentat oficial în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene.

România cere păstrarea finanțărilor pentru coeziune și agricultură

Președintele României a transmis că statele semnatare își doresc ca viitorul buget european să continue să susțină politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Potrivit lui Nicușor Dan, aceste domenii sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, chiar dacă bugetul total al Uniunii Europene este în creștere.

„Sunt instrumentele prin care Uniunea susține investițiile care contează direct pentru oameni: infrastructură, agricultură, dezvoltarea comunităților, locuri de muncă și reducerea diferențelor dintre statele membre”, a transmis președintele României.

„Fondurile europene rămân esențiale pentru România”

Șeful statului a subliniat că România susține majorarea alocărilor pentru aceste politici europene și consideră că fondurile europene sunt esențiale pentru dezvoltarea țării.

„Solicităm ca alocările pentru aceste politici în viitorul buget să fie mai mari. Pentru România, fondurile europene rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că Uniunea Europeană trebuie să răspundă în același timp și noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică.

România susține un buget european „ambițios și echilibrat”

Potrivit președintelui României, țara noastră susține un buget european care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor considerate deja eficiente pentru dezvoltarea Uniunii.

„Susținem un buget european ambițios și echilibrat, care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor care s-au dovedit de succes și care sunt esențiale pentru coeziune și prosperitate”, a transmis Nicușor Dan.

Acesta a adăugat că resursele dedicate competitivității trebuie distribuite pe baza principiului excelenței, însă beneficiile trebuie să ajungă în toate statele membre, inclusiv la nivelul IMM-urilor.

Declarația va fi discutată la următorul Consiliu European

Președintele României a anunțat că declarația comună va fi analizată în dezbaterile de la următorul Consiliu European.

„România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre”, a transmis Nicușor Dan.

Acesta le-a mulțumit liderilor europeni care susțin inițiativa și a subliniat că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene.