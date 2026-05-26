Șeful FSB acuză Occidentul și NATO într-o rară apariție publică: „Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa”

Sursă: Realitatea.net

Alexander Bortnikov, șeful Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, a făcut o serie de declarații dure despre războiul din Iran, situația din Ucraina și relația Rusiei cu Europa și NATO, într-o rară apariție publică.

Oficialul rus a vorbit în cadrul unei reuniuni a Consiliului Șefilor Agențiilor de Securitate și Serviciilor Speciale din Rusia și a susținut că riscul amenințărilor teroriste la adresa Federației Ruse a crescut în contextul conflictului din Iran.

Bortnikov vorbește despre asasinarea liderilor iranieni

Șeful FSB a afirmat că escaladarea conflictului din jurul Iranului poate destabiliza întreaga lume islamică și poate afecta inclusiv securitatea statelor din Comunitatea Statelor Independente.

„Recenta asasinare a unor înalți oficiali iranieni de către alianța americano-israeliană este un semn clar de avertizare. Coordonatele victimelor au fost obținute, parțial, prin intermediul unor „erori” software din sistemele de monitorizare video ale Teheranului”, a declarat Bortnikov.

Oficialul rus a susținut și că serviciile occidentale ar intenționa să folosească militanți din Siria, inclusiv persoane din spațiul CSI, în operațiuni militare împotriva Iranului.

„Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa”

Alexander Bortnikov a lansat acuzații și la adresa Ucrainei, despre care spune că este folosită de Europa pentru testarea unor noi tehnologii militare și sisteme de inteligență artificială.

„Europa a transformat Ucraina într-un teren de testare pentru noi tipuri de arme, pentru antrenarea sistemelor militare de inteligență artificială și pentru dezvoltarea de noi forme și metode de război sub steag fals”, a afirmat directorul FSB.

Acesta a mai susținut că serviciile de informații ucrainene folosesc statele vecine Rusiei pentru infiltrarea de sabotori și arme.

„Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa”, a declarat Bortnikov.

Acuzații la adresa NATO și a serviciilor europene

Șeful FSB a acuzat și serviciile de informații europene că își extind influența în statele CSI prin intermediul unor proiecte umanitare, educaționale și ecologice. Potrivit acestuia, ONG-urile și programele de schimb ar fi folosite pentru formarea unor elite politice apropiate de Occident și pentru influențarea deciziilor guvernamentale din statele fostului spațiu sovietic. Bortnikov a susținut și că NATO dezvoltă arme biologice selective în mai multe regiuni ale lumii și că astfel de laboratoare ar exista inclusiv în state din CSI.

Șeful FSB avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale

În discursul său, directorul FSB a vorbit și despre riscurile asociate inteligenței artificiale.

Acesta a afirmat că adoptarea tehnologiilor occidentale de inteligență artificială de către statele CSI ar putea crea vulnerabilități cibernetice și riscuri pentru sistemele de conducere ale acestor țări.

„Dezvoltarea inteligenței artificiale crește riscul de bioterorism”, a declarat Alexander Bortnikov.