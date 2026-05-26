Scandal în trafic la Cluj: un șofer a lovit un bărbat cu pumnul

Un conflict izbucnit în trafic la Cluj-Napoca s-a încheiat cu o agresiune gravă, după ce un șofer a lovit un alt bărbat cu pumnul în față. Victima are nevoie de până la 50 de zile de îngrijiri medicale.

”În sarcina inculpatului s-a reţinut că acesta în data de 23.05.2026, în jurul orei 22:00, aflându-se pe strada Gavril Muzicescu din mun. Cluj-Napoca, după un conflict spontan în trafic, a aplicat o lovitură de pumn în zona feţei persoanei vătămate, cauzând acesteia leziuni traumatice care au fost apreciate ca necesitând 45-50 de zile de îngrijiri medicale, faptă care totodată a tulburat ordinea şi liniştea persoanelor aflate în zonă”, transmite, marţi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Agresorul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile iar pe numele său a fost deschis un dosar penal, acesta fiind pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Reprezentanţii Parchetului au explicat că, în dispunerea măsurii preventive a controlului judiciar, ”s-a avut în vedere, pe de o parte, faptul că urmările faptei au fost unele de o gravitate ridicată, dar pe de altă parte a fost avută în vedere lipsa antecedenţelor inculpatului, atitudinea de colaborare cu organele de urmărire penală şi regret cu privire la comiterea faptei, aspecte care conturează un risc scăzut de comitere a altor fapte de natură penală”.



