Luis Lazarus, despre contractul de lobby al lui Nicușor Dan în SUA: „A apărut imediat după ce am fost eu cu „Romanian Papers” la americani”

Sursă: Realitatea.Net

Europarlamentarul Luis Lazarus a lansat dezvăluiri grave în emisiunea „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus. Acesta a descris în detaliu o vizită strategică la Washington, unde a depus un dosar privind realitățile politice din România, și a acuzat autoritățile de la București că s-au folosit de demersul său pentru a mușamaliza o criză de proporții, aruncând sute de mii de dolari pe contracte inutile de lobby.

Dosarul „Romanian Papers” pus pe masa Congresului SUA

Luis Lazarus a dezvăluit că a mers direct la nucleul puterii de la Washington pentru a prezenta dovezi clare privind imixtiunea politică în procesul electoral din România.

„Am vrut să aflu și de Comisia juridică din Camera Reprezentanților din Congresul american. Am stat acolo cu toții la masă, le-am prezentat Romanian Papers , un dosar atâta de mare – l-ai văzut și tu, l-am pus pe masă. Le-am spus că îmi doresc să am o hârtie de la ei, prin care să se ateste că am lăsat dosarul cu documentația acolo. Înainte de a mă întâlni cu ei, timp de vreo trei săptămâni, am avut o corespondență pe e-mail pe care o pot pune la dispoziția oricui dorește.”

Conform europarlamentarului, reacția oficialilor americani a fost una de deschidere totală, aceștia fiind surprinși de informațiile primite.

„După ce am plecat de acolo – ei fiind entuziasmați că totul este în regulă, că vor investiga și că vor analiza în mod direct discuția pe care am avut-o despre Blinken, fiindcă nu știau că Blinken s-a exprimat pe data de 5, iar pe 6 s-au anulat alegerile (deci a fost semnalul dat de la Washington, din administrația democrată și așa mai departe) – a doua zi, adică vineri (treaba asta s-a întâmplat joi), apare Nicușor Dan la o conferință de presă undeva, nu-mi mai amintesc exact unde, și zice că problema aceasta cu alegerile s-a rezolvat.”

„Am senzația că m-au folosit pe post de bau-bau!”

Lazarus pune sub semnul întrebării rapiditatea cu care s-ar fi rezolvat criza peste noapte și suspectează un joc de culise în care el a fost piesa de presiune.

„Când ai rezolvat-o și cum? Pentru că joi nu era rezolvată! Vineri cică a fost rezolvată. Contractul pe care l-a arătat el arată clar că nu s-a rezolvat absolut nimic. Deci, am sensação că m-au folosit pe mine pe post de „bau-bau” și au zis: „Domnilor, stați puțin, că a fost acela pe aici, uite, ne-a prezentat un set de documente, cutare... domnilor, ce faceți acolo?” . Și ăștia or fi promis și pe mama, și pe tata, și orice, numai să se închidă problema aceasta. Drept dovadă că după aceea a fost din nou invitat la acel minunat consiliu al păcii. Este adevărat că voia să se apropie și a fost tras ca un cățeluș de un bodyguard de-ai lui Trump. Mai departe, totul a fost în regulă cu americanii, nu am mai avut nicio problemă, iar astăzi aflu că se face un contract.”

Critici dure la adresa ambasadorului Muraru și paralele cu Liviu Dragnea

În continuarea discursului său de la Realitatea Plus, Luis Lazarus a desființat performanța diplomației românești de peste ocean, nominalizându-i pe ambasadorul Andrei Muraru și pe ministrul de externe. Europarlamentarul a amintit și de precedentul penal al lui Liviu Dragnea pentru a scoate în evidență dublul standard.

„Acest contract arată impotența ambasadorului Muraru de la Washington, pentru că nu este în profitul nostru. Plătim o groază de bani pe expertiza ta, plus cea a ministrului de externe, care cică s-a întâlnit cu Rubio și cu cine s-a mai întâlnit ea. De ce te-ai întâlnit? De ce te-ai întâlnit dacă n-ai rezolvat nimic? Cum adică, un ditamai președintele să arunce... sau să plătească milioane pe ce? Pe lobby? Serios? Păi, Dragnea a intrat la pușcărie, măi frate, și i-au pus în cap 7.000 de probleme – și eu nu sunt un fan al lui Dragnea, nu l-am agreat niciodată.”

În final, Lazarus a explicat motivul real pentru care autoritățile de la București ar fi decis să scoată singure la lumină acest contract controversat, de frică ca adevărul să nu vină din partea americană, unde transparența este totală.

„Deci, ei n-au nicio treabă. S-au gândit: „Băi, stai puțin, dacă cumva o să apară acest contract și cei de la Departamentul de Stat îl fac public undeva?” , pentru că la americani totul este transparent, nu merge așa. „Dacă apare pe undeva contractul, știi ce ne facem? Vă dați seama ce gafă de proporții ar fi? Hai mai bine să-l facem noi public” ”, a concluzionat Luis Lazarus.