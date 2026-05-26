Kelemen Hunor, despre posibila nominalizare a lui Eugen Tomac în funcţia de premier:”Din punct de vedere politic e cam interesant”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit, marți seară despre posibila nominalizare a lui Eugen Tomac în funcţia de premier și a subliniat că ”din punct de vedere politic e cam interesant” să fie pus să formeze un guvern liderul unui partid care nu este în Parlament.

"Eu, de săptămâna trecută, când am avut consultările formale cu preşedintele Dan, eu n-am mai vorbit cu el (...) Deci nu ştiu, nu mi-a zis preşedintele nimic de ce intenţie are, cu cine doreşte să formeze un guvern. Nici cu domnul Tomac n-am vorbit. Deci nu ştiu. Ştiu exact ce scrie în presă. Atâta pot să vă spun. Poate că e o variantă dacă a apărut pe surse pe care se bazează cineva. Cred că domnul preşedinte vede că e o problemă de formare a guvernului şi a găsit o ecuaţie pentru a rezolva această problemă şi încearcă acum să vadă dacă va funcţiona", a declarat Kelemen Hunor, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Întrebat dacă numirea lui Eugen Tomac în funcţia de premier este o ecuaţie rezolvabilă, Kelemen Hunor a spus despre acesta că este "un om extrem de onorabil", dar că reprezintă un partid care nu este în Parlament.

"Sunt cel puţin două sau trei chestiuni care trebuie, aşa cred eu că trebuie, separate. Persoana domnului Eugen Tomac, nu e nimic personal aici, îl ştiu, e un om extrem de onorabil, corect. Ne ştim încă din Parlament că a fost foarte mult timp parlamentar, la Camera Deputaţilor şi e un om care ascultă pe toţi, un om care nu este conflictual. Deci, în acest punct de vedere, ar fi ok. După aceea, trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac. Şi aici vorbim despre un partid care nu e în Parlamentul României", a mai spus Kelemen Hunor.

Mai mult, liderul UDMR a subliniat că e interesant din punct de vedere politic să Să încredinţezi formarea unui guvern unui preşedinte de partid care nu este în Parlament.

"Să încredinţezi formarea unui guvern unui preşedinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, e cam interesant, ca să spun aşa. E o rezolvare interesantă a ecuaţiei. Şi după aceea nu ştim cu cine doreşte domnul Tomac, dacă va fi nominalizat, să formeze un guvern. Doreşte un guvern politic? Dacă da, atunci din cine să fie format acel guvern? Doreşti un guvern tehnocrat? E o altă variantă. Atunci trebuie să vedem cu ce program de guvernare vine. Cine va asuma susţinerea unui guvern tehnocrat cu un premier politic? Deci nu cunoaştem, cel puţin eu nu cunosc aceste detalii, fiindcă nu am avut ocazia să discut nici cu preşedintele României, nici cu domnul Tomac", a transmis Kelemen Hunor.