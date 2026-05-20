Sărbătoatrea zilei 20 mai: O mare Sfântă, cinstită de Biserică. Multe femei îi poartă numele

Pe data de 20 mai a fiecărui an se face pomenirea Sfintei LIdia. Iată cine a fost această Sfântă și de ce este pomenită în calendar.

Sfanta Lidia din Filipi este cinstita pe 20 mai. Este cunoscuta drept prima crestina din Europa. Din Faptele Apostolilor (capitolul al 16-lea) aflam ca dupa ce Pavel predica mai multor femei adunate la un rau din apropierea cetatii Filipi, Lidia, o femeie vanzatoare de porfira, din cetatea Tiatirelor, a crezut in Hristos si a marturisit ca vrea sa devina crestina. Din Scriptura aflam ca "Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca sa ia aminte la cele graite de Pavel" (Faptele Apostolilor 16, 14). Primeste botezul de la Sfantul Apostol Pavel, iar in casa ei se formeaza prima comunitate crestina europeana.

Sfantul Talaleu a trait in vremea imparatului Numerian (283-284). Tatal lui se numea Veruchie, iar mama sa, Romilia. Ajunge medic, tamaduind bolnavii fara a cere nimic in schimb. In momentul in care Il marturiseste pe Hristos, judecatorul porunceste celor doi tortionari, Alexandru si Asteriu, sa-i perforeze genunchii si sa-l atarne de un copac.

Dumnezeu, prin purtarea Sa de grija, i-a orbit pe tortionari, iar acestia in loc sa-l mutileze pe Talaleu, au gaurit o scandura. Tortionarii au fost biciuiti, pentru ca s-a crezut ca au facut acest lucru intentionat. In urma acestei minuni, cei doi au devenit crestini si au primit moartea prin taierea capului.



Sfantul Talaleu a fost supus mai multor chinuri, iar in cele din urma, a primit cununa muceniciei prin taierea capului. Moastele Sfantului Talaleu sunt prezente in biserica Sfantul Agatonicu din Constantinopol. Mentionam ca Sfantul Talaleu este invocat atat in rugaciunile de la Sfantul Maslu , cat si in cele de la sfintirea apei.