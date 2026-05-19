Sfârșit cumplit pentru un șofer din Prahova: mașina a intrat direct într-un stâlp

Sursă: Agerpres

Un bărbat de 34 de ani a decedat, marți seară, după ce mașina pe care o conducea pe raza comunei prahovene Brazi a lovit un stâlp de electricitate.

'Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări efectuate a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 103, în comuna Brazi, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton destinat susținerii cablurilor de electricitate', informează Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.



În urma impactului, bărbatul de 34 de ani a rămas încarcerat și a fost scos de către pompieri, în stare de inconștiență.



'Din nefericire, acesta nu prezenta semne vitale, așadar medicul a fost nevoit să declare decesul. (...) Cealaltă victimă, bărbat în vârstă de 40 ani, politraumatizat, va fi transportat la UPU Ploiești pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate', a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.



Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.