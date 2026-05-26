Ultimele mesaje ale fetei ucise în Bihor. Conversațiile adolescentei arată coșmarul prin care trecea

Tatăl tinerei ucise la ferma din Bihor a publicat ultimele mesaje trimise de fată înainte de a fi ucisă de ciobanul de 39 de ani. În conversații, adolescenta îi spunea unei prietene că era urmărită și hărțuită de recidivistul care acum este acuzat de crimă și că, deși i-a spus că este minoră, acesta nu o lăsa în pace. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

În mesajele trimise, fata povestea că bărbatul acuzat de crimă o căuta constant și insista să vorbească cu ea, deși Alisia încerca să îl evite. Mai mult, adolescenta îi mărturisea prietenei sale că l-a mințit pe suspect și i-a spus că este minoră, în speranța că acesta se va opri.

ALISIA: „El nu ştie că eu am 18 ani. L-am minţit că am 16 ani, că ştii, că pentru minori face puşcărie. Şi tot nu mă lasă în pace”

PRIETENA SA: „Dar i-ai spus cuiva? Pentru că nu va fi bine”.





Mesajele arată și cum adolescenta făcea referire la diferența foarte mare de vârstă dintre ea și bărbatul care o aborda insistent.

ALISIA: „Nu înţeleg, nu vede că e un moş de 40 ani? Îi voi spune fratelui meu, şi îi va arăta el. Încă nu am aflat de unde are numărul meu. Şi m-a întrebat de ce nu îi răspund la telefon”.



Potrivit apropiaților, fata ar fi vorbit despre situația prin care trecea și cu persoane de la ferma unde făcea practică.



Alisia a fost găsită fără viață după ore întregi de căutări pe 8 mai, iar principalul suspect a fost arestat preventiv. Bărbatul fusese eliberat condiționat anul trecut după ce executase 20 de ani de închisoare pentru o altă crimă. După ce a fost prins la zeci de ore după crimă, individul a recunoscut că a făcut-o din gelozie.



În urmă cu câteva zile medicii legiști au descoperit urme clare de violență sexuală pe trupul victimei.