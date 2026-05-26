Donald Trump, din nou pe mâna medicilor. Liderul american ajunge pentru a treia oară în 13 luni la celebrul spital militar Walter Reed

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va efectua marți un nou control medical de rutină la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, aflat în apropiere de Washington. Informația a fost confirmată de Casa Albă și marchează a treia evaluare medicală de acest tip la care liderul american este supus în ultimele 13 luni.

Administrația de la Washington transmisese încă de la începutul lunii că Trump urmează să treacă prin „evaluările stomatologice şi medicale anuale de rutină, în cadrul îngrijirilor medicale preventive regulate”.

Vizita medicală vine într-un moment în care starea de sănătate a celui mai vârstnic președinte care a depus vreodată jurământul la Casa Albă continuă să fie atent urmărită atât de presa americană, cât și de opinia publică.

Medicul lui Trump: „Are inima unui om de 65 de ani”

Ultimele informații oficiale privind starea fizică a președintelui american au fost prezentate în octombrie, după ceea ce Donald Trump a descris drept un „control semi-anual”.

La acel moment, medicul Sean Barbabella a declarat că liderul american are o inimă și un sistem vascular comparabile cu cele ale unei persoane de 65 de ani, deși Trump are în prezent 79 de ani.

Cel mai recent control medical anual complet al președintelui american a avut loc în aprilie 2025.

În mod tradițional, liderii de la Casa Albă aleg să facă publice detalii despre starea lor de sănătate, chiar dacă legislația americană nu îi obligă să ofere astfel de informații.

Casa Albă a explicat apariția vânătăilor de pe mâinile lui Trump

În ultima perioadă, apariția unor vânătăi observate pe mâinile lui Donald Trump a generat numeroase comentarii și speculații în presa americană.

Președintele a explicat că acestea ar fi rezultatul numărului mare de strângeri de mână pe care le are în cadrul întâlnirilor oficiale și evenimentelor publice.

Casa Albă a transmis, la rândul său, că anticoagulantele administrate liderului american reprezintă una dintre cauzele apariției acestor semne vizibile.

Donald Trump urmează să împlinească 80 de ani în luna iunie.

Trump suferă de insuficiență venoasă cronică

În luna iulie, Casa Albă a anunțat oficial că Donald Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, afecțiune întâlnită în special la persoanele în vârstă.

Boala apare atunci când venele nu mai reușesc să transporte eficient sângele din membrele inferioare către inimă și poate provoca umflături, disconfort sau modificări vizibile la nivelul pielii.

Anunțul privind această afecțiune a venit într-o perioadă în care sănătatea liderilor politici americani a devenit un subiect tot mai prezent în dezbaterea publică din Statele Unite.