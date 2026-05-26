Motorina s-a ieftinit și se apropie de prețul benzinei. Cât costă carburanții în marile orașe din România

Sursă: Realitatea.net

Prețul motorinei standard a scăzut marți, 26 mai 2026, atât în București, cât și în celelalte mari orașe monitorizate din țară. Reducerea ajunge până la 10 bani pe litru, iar motorina se apropie tot mai mult de prețul benzinei standard.

Benzina a rămas la același nivel ca în weekend. În București, benzina standard pornește de la 9,32 lei/l în stațiile Petrom. La Socar, prețul este de 9,34 lei/l, iar la Rompetrol, benzina standard costă 9,38 lei/l. Aceleași tarife sunt afișate și la OMV, MOL Group și Lukoil. În celelalte orașe monitorizate, respectiv Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard se vinde tot cu 9,32 lei/l. La Cluj-Napoca, prețul este mai mic și ajunge la 9,21 lei/l, fără modificări față de zilele trecute.

Motorina standard a coborât la 9,34 lei/l

Cea mai ieftină motorină standard din București costă marți 9,34 lei/l, cu 10 bani mai puțin decât luni. Prețul este afișat la o stație Rompetrol. La Petrom, motorina standard costă 9,53 lei/l, în timp ce la OMV, Mol și Socar carburantul se vinde cu 9,59 lei/l. Singura creștere a fost înregistrată la Lukoil, unde motorina standard a ajuns la 9,64 lei/l, cu 10 bani mai mult decât în ziua precedentă, potrivit peco-online.ro .

Scăderea prețului la motorină se vede și în celelalte mari orașe din țară. În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, motorina standard costă acum 9,34 lei/l, cu 10 bani mai puțin față de luni.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți

Cea mai ieftină benzină standard din țară costă marți 9,18 lei/l și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț este de 9,34 lei/l și este afișat la o stație Rompetrol din Nădlac.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării tarifelor, mai ales în perioadele în care operatorii modifică frecvent costurile la pompă.

Motorina ar putea ajunge la 10 lei pe litru

O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă arată că motorina din România s-ar putea apropia de pragul de 10 lei/l în perioada următoare.

Specialiștii spun că una dintre cauze este taxa de 2 milioane de dolari impusă de Iran în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Datele publicate recent de Eurostat arată că România a înregistrat în martie 2026 una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți din Uniunea Europeană.